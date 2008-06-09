قاچاقچیان انسان در ایتالیا دو خبرنگار را تهدید به مرگ کردند / قتل یک خبرنگار در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، "خسرو آژگه یی" و "زوران کوچه ر" خبرنگار و تصویربردار شبکه تلویزیونی زاگرس - که از کردستان عراق برنامه هایش را پخش می کند - در حالی که سرگرم تهیه گزارشی تلویزیونی از ورود پناهندگان به ایتالیا و وضعیت آنها در این کشور بودند، در مقابل کلیسایی در شهر رم مورد ضرب و شتم قاچاقچیان انسان قرار گرفتند که در این حمله تمام وسایل خبری آنها از جمله دوربین فیلمبرداری هم از بین رفت. مهاجمان همچنین این دو خبرنگار را تهدید به مرگ کردند.

خبرنگاران مذکور پیشتر در قالب یک گروه خبری، گزارشی را از طریق این شبکه تلویزیونی پخش کرده بودند که در آن وضعیت پناهندگان کرد در یونان به تصویر کشیده شده بود. این گزارش موجب اعتراضات گسترده بستگان و خانواده های آنان به مسئولان شهرهای مهاجر پذیر این کشور شده بود که قبلاً به آنها اطمینان داده بودند مهاجران مذکور در بهترین شرایط به زندگی خود ادامه می دهند.

همچنین در خبری دیگر از وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران در دنیا، یک خبرنگار در سومالی به قتل رسید.

دو روز پیش (شنبه) یک خبرنگار آزاد که برای بی بی سی کار می کرد، توسط چند فرد ناشناس در "کیسمایو" - یکی از شهرهای سومالی - به قتل رسید.

"محمد عدن" یکی از نزدیکان "نفتاح ظاهر" - خبرنگار قربانی - از پشت مورد حمله افراد مذکور قرار گرفت و جانش را از دست داد.

از سال 1991 که جنگ داخلی در سومالی آغاز شده - و تاکنون نیز ادامه دارد - این کشور بعد از عراق دومین کشور ناامن برای روزنامه نگاران اعلام شده است.