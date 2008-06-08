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۱۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وقوع 80 درصد تصادفات روزهای تعطیل در جاده های فرعی

وقوع 80 درصد تصادفات روزهای تعطیل در جاده های فرعی

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور، بیشترین حجم وقوع تصادفات روزهای گذشته را مربوط به جاده های فرعی و کم تردد کشور دانست.

سرهنگ حسین علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع 66 فقره تصادف فوتی با 86 نفر کشته و همچنین 451 فقره تصادف جرحی با 756 نفر مجروح در روزهای 14 تا 18 خرداد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تصادفات در محورهای خلوت و فرعی کشور رخ داده است، گفت: در بیش از 60 درصد این تصادفات، شاهد واژگونی وسایل نقلیه بوده ایم که علت آن نیز عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور، از انحراف به چپ، تخطی از سرعت مجاز و عدم توجه به جلو از سوی راننده، به عنوان مهم ترین علل وقوع واژگونی وسایل نقلیه نام برد و افزود: 85 درصد تصادفات در طول روز (7 صبح تا 12 شب) و 15 درصد نیز در ساعات شب (12 شب تا 5 صبح) رخ داده است.

علیشاهی با تاکید بر افزایش حضور نیروی پلیس در محورهای اصلی و پرتردد کشور طی روزهای تعطیل، گفت: در روزهای گذشته به دلیل حجم ترافیک بالا در جاده های اصلی، آمار تصادفات فوتی و جرحی ناچیز بود.

کد مطلب 695415

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