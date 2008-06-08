وقوع 80 درصد تصادفات روزهای تعطیل در جاده های فرعی

سرهنگ حسین علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع 66 فقره تصادف فوتی با 86 نفر کشته و همچنین 451 فقره تصادف جرحی با 756 نفر مجروح در روزهای 14 تا 18 خرداد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تصادفات در محورهای خلوت و فرعی کشور رخ داده است، گفت: در بیش از 60 درصد این تصادفات، شاهد واژگونی وسایل نقلیه بوده ایم که علت آن نیز عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور، از انحراف به چپ، تخطی از سرعت مجاز و عدم توجه به جلو از سوی راننده، به عنوان مهم ترین علل وقوع واژگونی وسایل نقلیه نام برد و افزود: 85 درصد تصادفات در طول روز (7 صبح تا 12 شب) و 15 درصد نیز در ساعات شب (12 شب تا 5 صبح) رخ داده است.

علیشاهی با تاکید بر افزایش حضور نیروی پلیس در محورهای اصلی و پرتردد کشور طی روزهای تعطیل، گفت: در روزهای گذشته به دلیل حجم ترافیک بالا در جاده های اصلی، آمار تصادفات فوتی و جرحی ناچیز بود.