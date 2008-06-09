آمار اعتیاد دانشجویی گمانه زنی است/ کاهش مصرف مواد درخوابگاههای بانشاط

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در واکنش به اخبار متفاوتی که در خصوص آمار اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور ارائه می شود، گفت: در کشور تنوع دانشجویی وجود دارد و وقتی از دانشجو صحبت می شود دانشجویان کل وزارت علوم، وزارت بهداشت و آزاد اسلامی را شامل می شود بنابراین آمارهایی که در مورد تعداد دانشجویان معتاد حرفه ای ارائه می شود، باطل است. اگر اینگونه آمار صحیح باشد باید دانشگاهها را کنار بگذاریم.

این مقام مسئول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالی که به تنوع جمعیتهای دانشجویی اشاره کرد، گفت: آمار جامعی در خصوص مصرف مواد مخدر در دانشجویان ارائه نشده است. کارهای تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود یک سری پژوهش رندومی یا تصادفی از یک دانشگاه یا یک شهر است.

حرکت با چراغ روشن برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با اذعان اینکه در حوزه دانشگاههای دولتی هرگونه پژوهش و پیمایش یا آمارگیری در حوزه مصرف مواد مخدر یا روانگردانها مربوط به اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم می شود، گفت: اصلا یک چنین پژوهشی صورت نگرفته و اگر هم شده پژوهش رندومی مربوط به یک دانشگاه است و جنبه ملی ندارد و صرفا برای این است که در دانشگاهها با چراغ روشن در راه سیاستگذاری برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر حرکت شود.

پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز کامل و جامع نیست

محسن اسلامی اضافه کرد: پژوهشهایی نیز که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده کامل و جامع نیست و همه دانشجویان را در برنمی گیرد بلکه پژوهشهای رندومی است. لذا آماری که ارائه می شود اصلا با واقعیت منطبق نیست و بیشتر بر اساس گمانه زنی ها است و برآورد ما از مجموعه دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم این است که مصرف مواد مخدر بالا نیست.

شتاب خوب پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها

وی تاکید کرد: مواد مخدر به معنای روانگردان نیست یعنی بین روانگردان و مواد مخدر تفکیک قائل هستیم لذا پیش بینی و برآورد ما این است که پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها با شتاب خوبی در حال پیشرفت است. به این ترتیب یک سلسله برنامه پیگیری شده است که در نهایت به دانشگاهها اعلام شده است که پیشگیری از مصرف مواد مخدر باید برای روسای دانشگاهها اولویت داشته باشد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از تشکیل یک ستاد هماهنگ کننده در وزارت علوم برای اولویت دادن به یک سری موضوعات در خصوص پیشگیری از مواد مخدر و روانگردانها خبر داد و گفت: پیش بینی وزارت علوم این بود که با توجه به اینکه خوابگاهها جذابیتشان کم است و دانشجو بر روی مود هیجانی قرار دارد مسئله اعتیاد مانند یک زنجیر در مجموعه دانشجویان سرایت پیدا کند لذا به روسای دانشگاهها اعلام شد که خوابگاهها را مبنای کار قرار دهند و زمان قابل توجهی از دانشجو در خوابگاهها سپری می شود.

باید فضای فرهنگی و نظارتی در خوابگاهها تقویت شود

محسن اسلامی افزود: تلاش کردیم که نگرش جدیدی نسبت به خوابگاهها ایجاد شود تا فضای خوابگاهی یک فضای جذاب و با نشاط برای دانشجو شود. اگر بخواهد مصرفی صورت گیرد در خوابگاهها انجام می شود لذا باید فضای فرهنگی و نظارتی در خوابگاهها تقویت شود، به این منظور کارشناس فرهنگی و مشاور فرهنگی در خوابگاهها در برنامه است و برای حراست خوابگاهها کلاسهای آموزشی گذاشتیم.

وی اضافه کرد: کارگاههای آموزشی را مبنا قرار داده ایم و با همکاری ناجا تا کنون 50 کارگاه آموزشی جهت افزایش آگاهی در حوزه مواد مخدر و روانگردانها در دانشگاهها ارائه شده است. این فضای آموزشی منجر به فرهنگ سازی در دانشگاهها شده است. همچنین با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکزی راه اندازی شده که دانشجویانی که سوال خاصی دارند یا آلوده شده اند می توانند با ایمیل یا ارتباط تلفنی با اساتید دانشگاه و هسته های مشاوره ارتباط بگیرند.

کاهش مصرف مواد مخدر در خوابگاههای دانشجویی با فضای با نشاط

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: در کنار ارتقای تجهیزات و زیرساختهای فرهنگی انتظار می رود با کاهش مصرف یا کاهش تقاضای مواد مخدر در دانشگاههای دولتی مواجه شویم لذا در آن دسته از دانشگاههایی که خوابگاه را محل نشاط و تندرستی کرده اند مصرف پائین آمده است.

وی در خصوص معیار آلوده بودن و معتاد بودن گفت: اگر دانشجویی آلوده بود و در خوابگاه مواد به هم اتاقی ها تعارف کرد، ممکن است دانشجو جامعه پذیری کند و در برابر تعارف برای مصرف مواد امتناع نکند و به عنوان اینکه یک بار است و تنها یک تست است، مصرف کند. این را نباید مصرف در نظر بگیریم. مصرف آن است که یک فرد آلوده باشد و در این فضا افتاده و حل شده باشد.

دکتر محسن اسلامی با تاکید بر تقویت همگام فضاهای فرهنگی و نظارتی از مسئولان دانشگاههای آزاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار شد مجموعه جامعی در راستای پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان صورت گیرد.