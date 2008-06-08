استفاده از باکتری معده نوعی حلزون در تولید اتانول زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارگانیسمهای میکروسکوپی شامل باکتریها، سیانوباکتریها، قارچها و میکروجبلکها فاکتورهای بیولوژیکی هستند که به عنوان منابع موثر سوختهای زیستی در نظر گرفته می شوند. این سوختها که تداخل بسیار کمی با محیط زیست دارند می توانند در آینده جایگزین نفت و سایر سوختهای فسیلی شوند.

درحال حاضر مهمترین سوخت زیستی که در بازار آمریکا عرضه می شود اتانول است که در این کشور از تخمیر قند گندم تولید می شود. این نوع محصول با توجه با افزایش قیمت غذا در سطح جهانی انتقاداتی را برانگیخته است.

به همین منظور گروهی از دانشمندان دانشگاه پورتو ریکو که نتایج یافته های خود را در اجلاس انجمن میکروبیولوژی آمریکا در بوستن ارائه کرده اند به دنبال آزمایش توده های زیستی جدیدی هستند که از آنها برای تغذیه میکروارگانیسمهایی که باید قند را به اتانول تخمیر کنند استفاده شود.

تحقیقات این دانشمندان نشان می دهد که مناسبترین ماده، توده زیستی "لینگوسلولوزیک" است که می تواند از پسماندهای چوب، کاغذهای قابل بازگشت به چرخه طبیعت و زباله های محصولات کشاورزی در تولید انرژی استفاده کند.

در این روش قند لازم برای تخمیر از داخل سلولز چوب تامین می شود. این محققان در جستجوی اکوسیستمهای مجهز به ارگانیسمهای نادری هستند که توانایی تولید آنزیمهایی را دارند که می توانند این قندها را از پسماندهای چوب استخراج کنند.

در این خصوص این پژوهشگران توضیح دادند: "ما بعضی از حلزونهای اقیانوسی را یافتیم که از پسماندهای چوبهای ریخته شده در اقیانوس مصرف می کنند و این کار را با کمک باکتریهایی که در معده خود دارند انجام می دهند. این باکتریها آنزیمهایی تولید می کنند که مولکولهای سلولز را نصف می کنند و می توانند در تولید اتانول مفید باشند."