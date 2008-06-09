استفاده از تخصص و مهارت اولیاء دانش آموزان ساماندهی می شود

محمدعلی لقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال تحصیلی 87-88 رویکرد جدیدی از سوی انجمن اولیاء و مربیان به توانایی ها و مهارت های اولیاء دانش آموز صورت می گیرد، افزود: در این طرح والدین دانش آموز با پر کردن فرم هایی که از سوی انجمن طراحی شده است، تخصص، علاقه مندی و مهارت های خود را برای کمک به مدرسه مشخص می کنند.

وی از دسته بندی این فرم ها در سه کارگروه تخصصی توسط انجمن اولیاء و مربیان خبر داد و اظهار داشت: این کارگروه ها شامل آموزشی و تربیتی، بهسازی و عمران مدرسه و بهداشت و تغذیه است.

مدیر کل جذب مشارکت های مردمی انجمن اولیاء و مربیان ادامه داد: به زودی این طرح در شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان مطرح می شود تا بتوانیم آن را به صورت قانونی در مدارس پیاده کنیم.

لقایی تغییر نگاه مدیران مدارس در بحث مشارکت های مردمی را از اهداف این طرح خواند و خاطرنشان ساخت: بسیاری از والدین دوست دارند که به مدارس فرزندان خود کمک کنند ولی وقتی می بینند که مدیرمدرسه به جیب آنها نگاه می کند، پشیمان می شوند.

وی تصریح کرد: براساس این طرح بخش اعظم کمک های والدین می تواند در بعد فنی و فکری باشد که البته ابعاد مالی نیز در آن درنظر گرفته شده است.

مدیرکل جذب مشارکت های مردمی انجمن اولیاء و مربیان تاکید کرد: مدیران مدارس باید رویکرد خود را تغییر دهند چون در این صورت می توانند از مشارکت های والدین دانش آموزان چند برابر کمک های مالی آنها استفاده کنند.

لقایی در خصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: وقتی این طرح در شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان که ریاست آن به عهده وزیرآموزش و پرورش است تصویب شود، مدیران مدارس با هر رویکردی به این امر موظف می شوند و ما می توانیم به صورت قانونی نحوه اجرای این طرح را در مدارس پیگیری کنیم.