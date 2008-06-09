ایجاد افقی تازه در تولید و کاربرد نانوکپسولها توسط محققان کشور

دکتر سید مهدی جعفری مجری طرح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح شامل دو بخش است، گفت: در بخش اول با استفاده از دستگاههای "مایکروفلودایزر" و "اولتراسونیک" توانستیم تحت انرژی بسیار بالا نانو امولسیون پایدار را تولید کنیم.

وی بخش دوم را کپسوله کردن نانو امولسیونها ذکر کرد و افزود: با استفاده از روش خشک کردن پاششی (Spry drying)، نانو امولسیون تولیدی به میکرو کپسول تولید شد.

مجری طرح مشکل اصلی روشهای معمول تولید مواد انکپسوله شده را عدم پایداری و کوتاه بودن مدت ماندگاری آنها ذکر کرد و اظهار داشت: دسترسی به دانش فنی تولید نانو کپسولهای حاوی نانو ذرات، پایداری و راندمان تولید پودرهای انکپسوله شده را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

وی به ویژگیهای این نانو ذرات اشاره کرد و به مهر گفت : با استفاده از مواد بیوپلیمر مانند مالتو دکسترین، نشاسته و ترکیبات پلیمری دیگر، نانو امولسیون پایداری تولید شده است که این امر می تواند افق تازه ای در جهت تولید و کاربردهای متنوع نانو کپسولها باشد.

مجری طرح اندازه ذرات تولید شده را در حد 100 تا 500 نانومتر ذکر و اضافه کرد: این مواد در تولید انواع محصولات انکپسوله شده از جمله روغن ماهی و اسانسها بکار می رود ضمن آنکه قابل استفاده در تولید پروپایوتیکها، آنزیمها، طعم دهنده ها، صنایع دارو سازی و محصولات بهداشتی و آرایشی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خاطرنشان کرد: فناوری کپسوله کردن در کشور علم نوپایی است و دانشگاهها و صنایع با آن بیگانه هستند از این رو تاکنون این پروژه همانند برخی کشورها از جمله استرالیا (محل انجام پروژه) به مرحله صنعتی نرسیده است که امیدواریم با فراهم شدن امکانات و حمایتهای لازم این طرح را به مرحله نیمه صنعتی برسانیم.

انکپسوله کردن زعفران برای توسعه این گیاه در صنایع بستنی سازی و نوشابه سازی

وی در ادامه از انکپسوله کردن زعفران خبر داد و گفت: زعفران محصولی با ارزش با کابردها و پتانسیلهای زیادی است. از این رو در این پروژه سعی خواهد شد با انکپسوله کردن زعفران، کابرد آن را در صنایع غذایی نظیر بستنی سازی و نوشابه سازی توسعه داده و با ایجاد ارزش افزوده، صادرات ان را رونق بخشید. ضمن آنکه مصارف خانگی آن نیز راحت تر خواهد شد.

جعفری با اشاره به اینکه مهمترین مشکل پروژه های تحقیقاتی مدرن، امکانات آزمایشگاهی است، اضافه کرد: با توجه به محصولات و منابع گیاهی بومی فراوان در کشور با فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی و حمایتهای مالی می توان فناوری انکپسوله کردن مواد را توسعه داد تا محصولاتی متنوع تر با پایداری بالا تولید کرد.