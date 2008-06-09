به گزارش خبرنگار مهر، معرفی فهرست فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه فیلم‌های بلند سینمایی جشنواره کودک همدان به نوعی مهر تأییدی است بر گزینه‌های احتمالی که برای حضور در این بخش مطرح شده بودند.

طبق پیش بینی‌های انجام شده بخش اعظم این آثار، فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره بیست و ششم فجر هستند که احتمال حضور آنها به جهت حضور شخصیت‌های محوری یا حاشیه‌ای کودک و نوجوان می‌رفت. ذکر این نکته ضروری است که عمده این فیلم‌ها با همه حدف و حدیث‌هایی که درباره این گروهبندی نمادین در سینمای کودک مطرح است، گرایش به فیلم‌های (درباره کودک) دارند تا (برای کودک).





نشانی

به این ترتیب در همین ابتدای کار می‌توان به فقدان تولید فیلم‌هایی صرفاً برای سرگرمی و درگیر کردن مخاطبان عظیم کودک و نوجوان اشاره کرد که این وجه با مرور فیلم‌های بخش مسابقه سینمایی و ویدئوی مشهود است و پیشاپیش افق سینمای کودک سال جاری و سال آینده را خالی از توجه به علایق گروه سنی کودک ترسیم می‌کند.

هنوز هم کودکان دیروز با یاد کردن از فیلم‌های "شهر موش‌ها"، "گلنار"، "یکی بود یکی نبود"، "کلاه قرمزی و پسرخاله"، "کلاه قرمزی و سروناز" و ... با حسرت از گذشته‌ای یاد می‌کنند که با این آثار در خاطره ذهنی آنها نشانه‌گذاری شد ولی به نظر می‌آید امروز سینماگران ما دغدغه این گونه نشانه‌گذاری‌ها را ندارند.

"جعبه موسیقی" چهارمین فیلم سینمایی فرزاد موتمن پس از "هفت پرده"، "شب‌های روشن" و "باج‌خور" است. کارگردانی تجربه‌گرا که در هر فیلم، گونه سینمایی خاص را مورد توجه قرار داده و "جعبه موسیقی" حاصل تجربه او در حیطه فیلم‌های معنوی و معناگراست. این فیلم با محوریت یک قهرمان کودک مجوز قرار گرفتن زیر پرچم سینمای کودک را گرفته است.

فیلم درباره پسربچه‌ای است که بر اساس یک اتفاق با فرشته‌ای آشنا می‌شود و این آشنایی ماجراهایی به همراه دارد. رامبد جوان، نیکی کریمی، شاهرخ فروتنیان، ارسلان قاسمی، جمشید گرگین، نگار جواهریان و داریوش اسدزاده نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. "جعبه موسیقی" توانست جایزه ویژه بخش بین‌الادیان در مسابقه بین الملل، جایزه ویژه نهاد کتابخانه برای فیلمنامه و جوایزی از بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر را به خود اختصاص دهد.

"در میان ابرها" اولین فیلم سیدروح الله حجازی با مضمون اجتماعی در پسزمینه دفاع مقدس است. داستان فیلم در زمان جنگ دوم آمریکا و عراق می‌گذرد که منجر به سقوط صدام شد و رابطه یک زن عراقی و مرد ایرانی شکل دهنده داستان است. در خلاصه داستان فیلم که محمدرضا گوهری فیلمنامه آن را نوشته، آمده: گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جا به جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن.

در این فیلم الناز شاکردوست به همراه 9 نابازیگر نوجوان به ایفای نقش پرداخته است. مجید مجیدی به عنوان مشاور کارگردان و افشین هاشمی در سمت انتخاب بازیگر و بازیگردان با این پروژه همکاری داشته‌اند. "در میان ابرها" موفق شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را از بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به دست آورد. حضور چند کاراکتر نوجوان به رغم این خلاصه داستان، فیلم "در میان ابرها"‌ را در زمره آثار کودک و نوجوان قرار داده است.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به یونس غزالی، رضا مختاری، مالک حد پورسراج و سیدمهرداد ضیایی بازیگران، فرشاد محمدی فیلمبردار، سپیده عبدالوهاب تدوینگر، علی صمدپور آهنگساز، بهزاد کزازی طراح صحنه و لباس، محسن روزبهانی مسئول جلوه های ویژه و سعید سعدی تهیه‌کننده اشاره کرد.

"هامون و دریا" پنجمین فیلم ابراهیم فروزش؛ فیلمساز نام آشنای آثار کودک کانونی است. "کلید"، "خمره"، "مرد کوچک" و "بچه های نفت" دیگر فیلم‌های وی هستند که به تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده و وجهه جهانی برای این فیلمساز کسب کرده‌اند، به خصوص فیلم "کلید" با فیلمنامه‌ای از عباس کیارستمی.

داستان این فیلم که بر اساس کتاب "هامون و دریا" عباس جهانگیریان ساخته شده، درباره نوجوانی دوتارنواز به نام هامون است که همراه مادربزرگش در روستایی زندگی می‌کند و بین او و دختر عمویش، دریا عشقی فرازمینی جاری است. تا اینکه بیماری دختر قالیباف روستایی هامون و تعدادی از نوجوانان روستا را به کویر می‌کشاند.

"هامون و دریا" در بیست و ششمین جشنواره فجر حضور داشت و در بخش‌های جایزه ویژه سینمای ایران به نگاه ملی، بهترین تدوین و بهترین موسیقی متن نامزد دریافت سیمرغ بلورین بود. بازیگران این فیلم هیچکدام چهره شناخته شده نیستند.

"زمانی برای دوست داشتن" با نام‌های قبلی "دوست داشتن را هجی کن" و "دوست داشتن" جدیدترین فیلم ابراهیم فروزش پس از "هامون و دریا" است. قرار بود این فیلم در جشنواره بیست و ششم فجر به نمایش درآید که آماده نشد و حضور در جشنواره را از دست داد. فیلم داستان کودکی معلول و استثنایی است که کنار پدر و مادر و برادر کوچکش زندگی می‌کند. تلاش او برای برقراری ارتباط با اطرافیان به ویژه اعضا خانواده شرایط و موقعیت‌های مختلفی را در زندگی این افراد به وجود می‌آورد.





هامون و دریا

بهناز جعفری، نگین صدق گویا، علی شادمان، محسن تنابنده و عباس امیری بازیگران، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، مهدی صالح کرمانی صدابردار، حسین مجد طراح صحنه و لباس، محسن دارنج طراح گریم، عزیز علیزاده مدیر تولید و رضا عباسی عکاس و تصویربردار پشت صحنه فیلم هستند.

"زمزمه بودا" به کارگردانی حسین قاسمی جامی یک اثر نوجوانانه و جاده‌ای است که داستان آن در زمان طالبان و حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان می‌گذرد. در کشاکش جنگ چند کودک افغانی تلاش می‌کنند خودشان را به نقطه ای امن برسانند و در این مسیر اتفاقات متعددی برای آنها رخ می‌دهد.

این فیلم در پنج ماه در شهرهای هرات، کابل و بامیان افغانستان فیلمبرداری شده و سایر عوامل آن عبارتند از ساعد نیک ذات مدیر فیلمبرداری، حسین دانش طراح صحنه و لباس، علی مهیارپور دستیار اول کارگردان و برنامه ریز و عایشه خلیلی، فاروق فردوس، ناصر روئین تن و جمعی از کودکان افغانی بازیگران.

"قند تلخ" به کارگردانی محمدرضا عرب (گرگانی) با موضوع جدال با طبیعت ساخته شده است. داستان آن درباره تلاش یک مادر برای نجات فرزندش از مشکلات پیش آمده برای اوست. یکتا ناصر، رضا توکلی، رامتین خداپناهی، طه عرب و محسن اشرفی از بازیگران این فیلم هستند.

حسن پویا مدیر فیلمبرداری، محمدحسین دارالشفایی تدوینگر، حسین بشاش صدابردار، آرش قاسمی صداگذار، محسن جسور عکاس و بامداد بیات آهنگساز "قند تلخ" هستند. "سمفونی تاریک" و "یک الف ناقابل" ساخته‌های پیشین این فیلمساز هستند. "قند تلخ" طی 52 روز فیلمبرداری در استان‌های گلستان و مازندران به پایان رسیده و هماکنون با اتمام مراحل فنی میکس و چاپ و کپی آماده نمایش است.

"کتونی سفید" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است. فیلم روایتگر قصه ورود معلمی جدید به مدرسه‌ای در یکی از شهرهای جنوبی است. در این فیلم حسین یاری، باران کوثری و محمود ابراهیم‌زاده بازی می‌کنند. فیلمی که به گفته کارگردان تجربه‌ای جدید و متفاوت در زمینه کار کودک و نوجوان است و به طور جدی نقبی بر آموزش و تحرک نوجوانان می‌زند. در این فیلم از ترکیب بازیگران حرفه‌ای و حدود 90 بازیگر بومی استفاده شده است.

"مانا" اولین فیلم بلند علیرضا رزازی‌فر است که با حمایت یونیسف ساخته شده و تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و موسسه رسانه های تصویری است. این فیلم درباره کودکی هشت ساله است که به خاطر بیماری خاص خود از سوی مدرسه و همشاگردی ها تحت فشار قرار دارد، اما مادرش با کمک یک مددکار از او حمایت می‌کند.

در این فیلم رویا نونهالی، نگین صدق گویا، کیکاووس یاکیده، نگار عابدی، مریم کاویانی، نسیم ادبی، مریم یوسف و آرمیت مرادی به ایفای نقش می‌پردازند. از دیگر عوامل تولید می‌توان به سعید لطفی مجری طرح، مسعود سلامی مدیر تصویرپردازی، مهران ملکوتی صدابردار و صداگذار، بهرام دهقانی تدوینگر، فروزان جلیلی‌فر طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح چهره پردازی و امیر قدیانی آهنگساز اشاره کرد.

"نشانی" به کارگردانی فریدون حسن‌پور ساخته شده است. این ششمین فیلم حسن‌پور پس از آثاری چون "تعطیلات تابستانی"، "دارا و ندار"، "مزرعه آفتابگردان"، "وقتی همه خواب بودند" و "در مه بخوان" (بالاتر از آسمان) است. فیلمنامه "نشانی" را محمدعلی طالبی نوشته و حسن‌پور آن را بازنویسی کرده است.





جعبه موسیقی

داستان فیلم درباره نوجوانی است که در دبیرستان شبانه‌روزی درس می‌خواند و متوجه می‌شود می‌تواند به پدرس دسترسی داشته باشد. او راهی بسیار دشوار برای رسیدن به هدف انتخاب می‌کند. رضا عطاران، فاطمه صادقی، سعید هنرور، دانیال رضوانی، ابوذر جلالی، سعید میرزایی، مرضیه بردبار، ریحانه رنجبر، نگار نادری و بهمن صادق حسینی بازیگران "نشانی" هستند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به نادر معصومی فیلمبردار، جهانگیر میرشکاری صدابردار، مهدی حسینی‌وند تدوینگر، علی مربی طراح صحنه و لباس و محمدرضا قومی طراح گریم اشاره کرد. به گفته حسن‌پور در این فیلم عطاران نخستین نقش جدی خود را ایفا کرده و مانند دیگر آثار فیلمساز حال و هوای خاص دارد که برگرفته از احساس درونی اوست. "نشانی" این روزها در بخش مسابقه جشنواره زلین چک حضور دارد.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از اول تا پنجم تیرماه در شهر همدان برگزار می‌شود.