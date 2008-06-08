به گزارش خبرنگار مهر، موضوع عدم خوش آمدگویی و خیر مقدم به علیرضا دبیر قهرمان المپیک و عضو شورای شهر تهران در جام تختی و همچنین دعوت نکردن او برای مراسم توزیع مدال به موضوعی مهمی در جامعه کشتی تبدیل شده است که اعتراضات برخی کارشناسان، پیشکسوتان و قهرمانان را نیز در پی داشته است.
حامد دارابی، مدیر روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار مهر تمامی این مسائل را متوجه فدراسیون کشتی دانست و گفت: کارها در جام تختی کاملا طبقه بندی شده بود و خوشبختانه اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در این زمینه هیچ دخالتی نداشت.
وی ادامه داد: مسئولیت هماهنگی در این زمینه برعهده روابط عمومی فدراسیون کشتی بود و آنها بودند که در خصوص خیر مقدم گویی به مهمانان ویژه و همچنین دعوت افراد برای توزیع مدال برنامه ریزی کرده و به گوینده سالن برنامه می دادند.
دارابی در پایان گفت: دبیر به عنوان یک قهرمان المپیک با اخلاق و تحصیلکرده برای ما و تمامی جامعه کشتی کرمانشاه محترم و ارزشمند است و تنها کاری که می توانستیم در قبال او و همراهانش در این جام انجام دهیم این بود که جایگاه ویژه را برای تماشای مسابقات مهیا کنیم که این اقدام صورت گرفت اما هماهنگی سایر موارد با فدراسیون کشتی بود.
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