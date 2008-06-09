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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش دو برابری پروانه ساخت محصولات غذایی و بهداشتی

افزایش دو برابری پروانه ساخت محصولات غذایی و بهداشتی

مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، از صدور حدود 28 هزار پروانه ساخت محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی در کشور طی سال گذشته خبر داد.

دکتر هدایت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدور این تعداد پروانه ساخت در سال گذشته نسبت به 5 تا 6 سال قبل، دو برابر شده است.

وی با تاکید بر حمایت از تولید محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی در داخل کشور، گفت: در همین راستا، وزارت بهداشت برای متقاضیان ساخت این قبیل محصولات، از روز تحویل مدارک حداکثر طی 15 روزه پراونه ساخت صادر می کند.

حسینی با اشاره به اینکه برای تولید محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 4 پروانه صادر می شود، از صدور پروانه ساخت به عنوان چهارمین و آخرین پروانه یاد کرد و افزود: این مراحل شامل پروانه تاسیس، بهره برداری، مسئول فنی و ساخت، است.

کد مطلب 695627

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