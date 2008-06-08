کانون خبرنگاران هلال مهر در استان سمنان تشکیل شد

مدیر کانون خبرنگاران هلال مهر استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: افزایش جلب مشارکتهای مردمی با گسترش اطلاعرسانی، بهره مندی مضاعف از توان نیروهای انسانی و غنیسازی اوقات اعضا به خصوص جوانان علاقهمند به فعالیتهای فرهنگی از اهداف تشکیل این کانون است.
محمود یحیایی افزود: با اجرای این طرح ابتکاری از آن بهعنوان الگویی موفق در امر اطلاعرسانی در بین جمعیت هلال احمر کشور استفاده شود.
به گفته وی، دفتر اصلی این کانون در ستاد جمعیت هلال احمر استان سمنان است و در تمامی شعبههای هلالاحمر این استان نمایندگی کانون خبرنگاران مهر تاسیس خواهد شد.
یحیایی تصریح کرد: خبرنگاران این کانون از بین اعضای جمعیت هلالاحمر انتخاب و در نهادهای مرتبط با کار خبری تحت پوشش آموزشهای لازم قرار میگیرند.
وی یاد آور شد: اعضاء جمعیت هلال احمر استان که دارای سن 16 سال هستند می توانند پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه به عنوان خبرنگار افتخاری هلال احمر فعالیت کنند.
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