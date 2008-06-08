به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، عباس شم آبادی بخشدار داورزن ظهر امروز در این جلسه با بیان اینکه مرکز ثقل این طوفان در این بخش بوده است، گفت: 90 تا 95 درصد محصولات کشاورزی مردم این بخش به کلی از بین رفته است و پنج درصد احتمالی باقیمانده درختان و باغاتی بوده است که در حواشی کوهها قرار داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: مزارع جو و گندم 100 درصد، تاسیسات آموزشی و کانکس های موجود در این بخش 25 درصد، تاسیسات برق در فاصله روستای کاهک مرز استان خراسان رضوی و سمنان تا روستای مهر در 40 کیلومتری شهر سبزوار و آسیب دیدگی 16 حلقه چاه آب از جمله خسارات وارده طوفان بوده است.

شم آبادی همچنین به واژگونی تعداد زیادی ماشین و وسائط نقلیه سبک و یک کامیون در محور سبزوار به شاهرود نیز اشاره کرد.

صابریان بخشدار جغتای هم در گزارش خود گفت: ریزش دیوارهای باغات و منازل 300 مورد، سه مورد تخریب کارخانه، از بین رفتن انبار سیلوی شماره یک این بخش و 50 مورد آسیب دیدگی به خانه های مردم و شکستگی 50 مورد تیرهای برق فشار متوسط و ضعیف از جمله این خسارات است.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار هم در مورد تعداد مصدومان این حادثه گفت: یک کشته و 33 نفر مجروح به بیمارستانهای شهرهای جوین و جغتای اعزام شده اند که از این تعداد 21 نفر سرپایی درمان و مرخص شده اند و مابقی در بیمارستانها بستری شده اند.

فوجی معاون اداره راه وترابری شهرستان هم با بیان انیکه درمحور جاده اصلی تهران - مشهد در فاصله جاده روستای کاهک تا روستای مهر حدود یک هزار تابلوهای راهنمایی ایمنی بزرگ و کوچک با 500 میلیون ریال هزینه از بین رفته است.

شهردار سبزوار درباره میزان خسارات وارده به شهر سبزوار گفت: واژگونی 150 اصله نهال، کنده شدن دو برج نور و درخت نور میادین و همچنین از بین رفتن همه نهالهای تازه کاشت شده حواشی جاده کمربندی و خیابان های شهر از جمله این خسارات است.

دبیریان معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سبزورا هم با تقدیر از زحمات ادارات آب و برق شهرستان در ساماندهی به بحران به وجود آمده گفت: متاسفانه ضعف اطلاع رسانی باعث نگرانی مردم و بروز مشکلاتی شده بود که باید با تدبیر بیشتر مسئولان این نقیصه ها برای حوادث احتمالی آینده مرتفع شود.