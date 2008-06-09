شماره جدید "فرهنگ مردم" تقدیم به جلال خالقی مطلق

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره که در 248 صفحه فراروی خوانندگان قرار گرفته است، مقالاتی از اساتید ادب ایران را درباره شاهنامه در خود گنجانده است.

جلیل دوستخواه، ایرج افشار، علی اشرف صادقی، محمود امیدسالار، حمیدرضا دالوند،محمد جعفری قنواتی، یعقوب آزند و جلال خالقی مطلق از نویسندگانی هستند که هر یک پیرامون شاهنامه مقالات و پژوهشهای وسیعی دارند و در این مجله نیز مطلبی ارائه کرده اند. این شماره از فرهنگ مردم از سوی دست اندرکاران آن به دکتر جلال خالقی مطلق به پاس چهل سال کار شبانه روزی روی شاهنامه فردوسی اهدا شده است.

این شماره حاوی 23 مقاله است که از بین آنها می توان به معرفی شاهنامه خالقی مطلق اشاره کرد. "فردوسی نامه" عنوان دیگر مقاله موجود در فصلنامه است که به معرفی این اثر ادبی از زنده یاد انجوی شیرازی می پردازد.

"گزارش سفر ژاپن" از کتایون مزداپور اشاره ای دارد به پنجمین و آخرین همایش از سلسله همایشهای بین المللی ژاپن و ایران با عنوان "سمینار بین المللی ایران و اسلام" که در دی ماه 86 در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد. از جمله مطالبی که در این گزارش قابل پیگیری است، می توان به "غربتیان شیراز و زبان آنها"، "آیین های شفا در نزد زرتشتیان" و "شستشوی نمادین قالی مقدس" اشاره کرد.

این شماره از فصلنامه فرهنگ مردم به سردبیری سید احمد وکیلیان و با همکاری ابوالفضل خطیبی به قیمت 3000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.