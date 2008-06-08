شورای شهر از قیمت بالای مسکن در پایتخت ناراحت است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: شورای شهر حساسیت دارد که تصمیماتش بازار مسکن را بیش از این ملتهب نکند.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: تاثیر مسائلی نظیر قیمت تراکم، صدور پروانه و ... بر سیاست ناچیز است و شورای شهر از تاثیر روانی این گونه مسائل نیز جلوگیری کرده است.

وی همچنین یادآور شد: شورا از قیمت بالای مسکن در پایتخت ناراحت است ولی انگیزه مسئولین دولتی جهت کنترل بهای مسکن بسیار بالا است.

دانشجو در خصوص تاثیرات تصمیمات شورای شهرو شهرداری در جهت ثابت ماندن قیمت مسکن وتصمیمات دولت نیز گفت: این موضوع، نیاز به بحث گسترده دارد ، ولی گروهی معتقدند که تصمیمات دولت درست نبوده و گروهی دیگر هم عنوان می کنند که اگر تصمیمات دولت نبود، افزایش قیمت مسکن بسیار بیش از اینها بود که الان شاهد هستیم.

وی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر با توجه به مسائلی که عنوان شد لایحه " اصلاحیه عوارض ایمنی ساختمان ها در شهر تهران" را در جلسه امروز جهت پرهیز از تاثیر گذاری بر قیمت مسکن رد کرده اند.

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص طرح ساماندهی اداره کل اموراجرایی ماده صد شهرداری تهران نیز یاد آور شد: با نظر اعضای شورا، مقرر شد تا بررسی بیشتری برروی این طرح در حوزه معاونت معماری و شهرسازی و کمیسیون عمران شورا انجام شود.

وی همچنین در خصوص اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه مجوز تشکیل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، افزود: با توجه به اعتراض فرمانداری، اعضای شورا معتقدند که این تنها یک حساب ذخیره است و نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد.

دانشجو در ادامه تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز جهت این مصوبه از طریق تبصره 17، بودجه شهرداری تامین می شود.