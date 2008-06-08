لزوم افزایش سهم راه آهن در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد رضا اشکریز ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توسعه ظرفیت بندرشهید رجایی هرمزگان طی فازهای مختلف و دو برابر شدن ظرفیت تبادل و ترانزیت کالا از این بندر به سایر نقاط جهان باید به موازات آن شبکه های راه و حمل و نقل این بندر نیز گسترش یابد.

وی گفت: استاندار جهانی در حمل و نقل بار سهم 25 درصدی برای راه آهن در نظر گرفته است که این میزان برای بندر شهید رجایی هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین بنادر منطقه تنها پنج درصد است که باید با همکاری نهادهای مختلف نسبت به افزایش سهم راه آهن در این حوزه اقدام کرد.

اشکریز ادامه داد: توسعه شبکه ریلی بندر شهید رجایی به عنوان امری مهم و ضروری دنبال می شود و بر اساس آن با دو خطه شدن شبکه ریلی بندرعباس بافق ظرفیت جابجایی بار در این مسیر و ترانزیت کالا به دو برابر افزایش می یابد.

وی گفت: با دوبانده شدن محور بندرعباس سیرجان که کار به صورت مداوم در این مسیر ادامه دارد سرعت و ایمنی جابجایی بار در این مسیر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

