به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این اعلام شده بود فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی شبکه سه از 18 خرداد به مدت 20 روز به دلیل همزمانی با پخش مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا روی آنتن نمی‌رود، به درخواست بینندگان این شبکه مجموعه‌ها ساعت 19:30 پخش می‌شود.

این هفته مجموعه "امپراتور دریا" محصول کره جنوبی روز سه‌شنبه و مجموعه تلویزیونی "کارآگاهان" ساخته حمید لبخنده روز چهارشنبه ساعت 19:30 روی آنتن می‌رود، اما مجموعه "روزگار قریب" به دلیل همزمانی با پخش مستقیم دو مسابقه فوتبال روز دوشنبه پخش نمی‌شود.