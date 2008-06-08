به گزارش خبرگزاری مهر ، فرحناز قندفروش مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران درجلسه ای به تشریح روند برگزاری سومین جشنواره بین المللی زنان سرزمین من پرداخت و گفت: در سالجاری بدنبال نامگذاری سال بنام شکوفایی و نوآوری ، در جشنواره نیز با دیدی نوآورانه در مباحث عفاف و حجاب پرداخته شده و کار برگزاری جشنواره را با کیفیتی به مراتب بالاتر از سال گذشته دنبال می کنیم.

قندفروش با بیان اینکه کمیته محتوایی جشنواره به مباحث حجاب از نگاه جامعه شناسی ، روانشناسی و زیبایی شناختی و طرح مباحث بسیار نو پرداخته است ، افزود: در سال گذشته به دلیل عدم تصویب قانون و عدم اطلاع رسانی مسئولین و با توجه به اینکه جشنواره زنان سرزمین من یکسال قبل از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس پرپا شده بود، این جشنواره با برخی بی مهری ها روبرو شد اما کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با دعوت از استاندار و دبیرجشنواره و اعلام حمایت از برپائی جشنواره باعث دلگرمی برگزار کنندگان آن شد .

به گفته وی شورای اجتماعی کشور نیز با اعلام حمایت کامل ، برگزاری سالیانه آنرا مورد تصویب و تأکید قرار داد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار برگزاری این جشنواره از سوی یک نهاد غیردولتی شده است ، ادامه داد: از آنجایی که این موضوع از قبل در برنامه ریزی ها قرارداشت ، لذا سازمان غیردولتی، مؤسسه فرهنگی زنان سرزمین من را به عنوان مجری برگزاری این جشنواره معرفی نمودیم.

وی با ذکر این نکته که به دلیل اعلام دیرهنگام نتیجه بررسیها ، زمان افتتاح برگزاری جشنواره را به اجبار به 25 تیرماه موکول کردیم ، گفت: در سالجاری به درخواست بانوان بازدید کننده که خواستار تهیه طرحهای به نمایش درآمده در جشنواره بودند جلساتی را با اصناف برگزار نمودیم که متأسفانه با برخورد اماکن نیروی انتظامی با اصناف مواجه شدیم.

قندفروش با بیان اینکه در نگارش شیوه نامه برگزاری نمایشگاهها ابزارهای بازدارنده مورد تأکید است ، گفت: با کمال تأسف به برگزار کنندگان این جشنواره به عنوان متهم نگریسته می شود.

وی با ذکر این نکته که بیشترین مواردی که به آن اشاره می شود ایراداتی است که از کار جشنواره می گیرند بدون آنکه توجهی به نکات مثبت کارهای انجام شده صورت گیرد ، یاد آورشد: محال است کسی بدون انگیزه های دینی وارد این عرصه شده و بتواند کار را در این حوزه ادامه دهد.

مشاور استاندار تهران گفت: همه این سخت گیریها در حالی انجام می شود که در همین زمان شوهای زیرزمینی به وفور دور از چشم و نظارت مسئولان با لباسهای ضد ارزشی و آن چنانی برگزار شده و ویترین مغازه ها پر از لباس هایی است که تنها نام مانتو برآن گذارده شده ولی هیچ شباهتی به مانتو ندارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با ذکر این نکته که در جشنواره سال جاری اکثر اساتید دانشگاه در حوزه طراحی لباس ، طرحهای اسلامی ، ایرانی خود را به جشنواره ارائه کرده اند ، یادآورشد: تاکنون 2 هزار طرح لباسهای جدید اسلامی ایرانی به دبیرخانه جشنواره بین المللی زنان سرزمین من ارسال شده است.

قندفروش به ابراز علاقه فراوان کشورهای اسلامی برای حضور درجشنواره و ارائه طرحهای لباسهای بانوان مسلمان اشاره کرد و از همکاری نزدیک وزارت امور خارجه در این خصوص تقدیر نمود.

وی با اشاره به این نکته که خلاء لباسهای اسلامی و مناسب در کشور برای دختران سنین 9 تا 17 سال و دخترانی که به سن تکلیف می رسند کاملاً حس می شود ، یاد آورشد: درجشنواره سالجاری برای لباسهای دختران نوجوان اعم از چادر ، لباس و لباسهای ورزشی طرحهای مختلفی ارائه می شود.

مشاور استاندار تهران توجه به بخش محتوایی جشنواره ، پاسخگویی به سؤالات ، حضور تمامی استانهای کشور ، ارائه لباس عروس اقوام ایرانی ، تاریخچه لباس ، نمایشگاه عکس ، پایان نامه های دانشجویی در بخش حجاب و... را از بخشهای جذاب نمایشگاه سالجاری خواند و در پایان از وزارت امور خارجه ، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، سازمان بازرگانی استان تهران ، اداره کل ارشاد اسلامی استان ، شهرداری تهران، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ، مرکز آفرینش های هنری و آموزش و پرروش شهر و شهرستانها و سایر ارگانها و سازمانهایی که همکاریهای مناسب در برپایی جشنواره زنان سرزمین من داشته و دارند تشکر و قدردانی نمود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور نیز در این جلسه با تأکید بر حمایت کامل و همه جانبه شورای فرهنگ عمومی استان تهران از برگزاری جشنواره بین المللی زنان سرزمین من ، این جشنواره را در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در بحث عفاف و حجاب دانست و از برخی کارشکنی ها در مسیر برپایی این جشنواره اظهار تأسف نمود.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی با بیان اینکه جشنواره زنان سرزمین من ، اقدامی اساسی و عملی در راه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی استان موظف به پیگیری روند برگزاری جشنواره و رفع مشکلات پیش روی مسئولان برگزاری آن است.

وی جشنواره زنان سرزمین من را یکی از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار شورای فرهنگ عمومی استان تهران خواند و افزود: باید باور کنیم که کشورمان از همه جهت در معرض هجمه های فرهنگی است و از این هجمه هاست که بنیان برخی از خانواده ها از هم پاشیده شده و آمارهایی مثل آمار طلاق افزایش یافته است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به اینکه همه دستگاههای اجرایی و دلسوزان باید این تهاجم فرهنگی به کشور را جدی بگیرند ، گفت: برخی از آسیب پذیریهای اجتماعی ناشی از خلاء اقدامات عملی و جذاب برای خانواده هاست.

وی آثار فرهنگی این جشنواره در بعد داخلی و بین المللی را بسیار بالا ارزیابی کرد و تأکید نمود: من خود شخصاً پیگیر حل مشکلات برپایی این جشنواره بوده و برپایی هرچه قوی تر آن و مشکلات پیش روی را در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح خواهم نمود.

حجت الاسلام تقوی با بیان این جمله که " با فرض چند ضعف کوچک احتمالی در جشنواره نمی توان و نباید آثار بسیار مثبت و ارزشی آنرا کتمان کرده و نادیده گرفت " خاطرنشان نمود: در صورتی که ضعفی نیز در جشنواره وجود داشته باشد ، دستگاههای اجرایی و دولتی موظفند با همکاری ، همیاری و کمک به این مجموعه درصدد رفع آن ضعفها و راهنمایی ایشان برآیند نه آنکه دائماً یک ضعف را هدف گرفته و با پافشاری بر آن ضعف احتمالی سدّی در برابر این حرکت بزرگ و مثبت اجتماعی ایجاد نمایند.

وی نادیده گرفتن حرکتهای بزرگ فرهنگی در کشور را دور از شأن دستگاههای اجرایی کشور خواند و تأکید کرد: در شورای فرهنگ عمومی استان تهران دستور العمل های عفاف و حجاب با تمام وجود دنبال و اجراء خواهد شد.

حجت الاسلام تقوی گفت: هیچ کس نه تنها نمی تواند جلوی برگزاری این جشنواره را بگیرد بلکه هیچ کس نباید خللی نیز در این زمینه ایجاد نماید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران با تقدیر از تلاش استاندار و مجموعه استانداری تهران برای برگزاری این جشنواره ، یاد آورشد: جشنواره بین المللی زنان سرزمین من باید بصورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه شده و در طول سال و مناسبتهای مختلف تکرار گردد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به حمایتهای همه جانبه از نمایشگاهی مثل نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: مگر در نمایشگاه کتاب ، کتابهای انحرافی وجود ندارد و وزارت ارشاد در جریان برگزاری آن اقدام به جمع آوری برخی کتابها نمی کند با این ادعا که اینگونه کتابها از دستمان در رفته است ، پس چطور انتظار برگزاری تمام عیار یک جشنواره بزرگ بین المللی تازه تأسیس را دارند.

حجت الاسلام تقوی خواستار برگزاری جشنواره زنان سرزمین من در شهرستانهای استان تهران و تمامی استانهای کشور شد و با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم باید در این زمینه انجام گیرد ، یادآور شد: اقدامات یکسویه فرهنگی نیروی انتظامی از قبیل برپایی نمایشگاههای حجاب و همایش های ارتقاء سطح امنیت عمومی به تنهایی پاسخگو نیست بلکه همه دستگاههای فرهنگی باید در این زمینه تلاش کنند.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل این وزارتخانه ها ، دانشگاهها ، ائمه جمعه ، سازمان ملی جوانان و همه دستگاههای فرهنگی باید این مسئله را دنبال کرده و فریاد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و ملی را سردهند تا نیروی انتظامی نیز در انجام وظایف خود موفق شود.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه برخی افراد مغرض با بدحجابی به نظام دهن کجی می کنند از نیروی انتظامی خواست تا با همکاری با این جشنواره در برنامه های فرهنگی خود از تجربیات مسئولان برگزاری جشنواره استفاده نماید.