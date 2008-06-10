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۲۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

وزارت بهداشت تاکید کرد:

برخورد قانونی با دریافت کنندگان وجوه اضافی بر تعرفه های مصوب

برخورد قانونی با دریافت کنندگان وجوه اضافی بر تعرفه های مصوب

دریافت کنندگان وجوه اضافی بر تعرفه های مصوب، به کمیسیون های ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی ارجاع داده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص مطلبی با عنوان "نظارت وزارت بهداشت بر مراکز درمانی دولتی ضعیف است"، توضیحی ارسال داشته که در پی می آید.

بر اساس اعلام این روابط عمومی، نظارت بر مراکز درمانی توسط اداره نظارت دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه به صورت مستمر انجام شده است. به طوری که با دریافت کنندگان وجوه اضافی بر تعرفه های مصوب ضمن ارجاع مراتب به کمیسیون های ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، برخورد قانونی به عمل می آید.

کد مطلب 695780

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