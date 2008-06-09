درمان بیماران ام اس بدون حمایت دولتی 1200 یورو هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص مطلبی با عنوان "دوسوم درآمد خانواده بیماران ام اس صرف درمان می شود"، توضیحی ارسال داشته که در پی می آید.

بر اساس اعلام این روابط عمومی، درمان واقعی بیماران ام اس با اینترفرونهای بتا، بدون حمایت دولتی (بدون در نظر گرفتن یارانه و بیمه)، 1200 یورو هزینه دارد.

با توجه به حمایت هایی که دولت از این بیماران می نماید، چنانچه بیماران داروی تولید داخل را استفاده نمایند ماهانه باید مبلغ 300 هزار ریال (6/1 درصد قیمت واقعی) پرداخت نمایند و اگر نوع وارداتی را مصرف نمایند مبلغ این هزینه به حدود یک میلیون ریال (5/5/ درصد قیمت واقعی) افزایش خواهد یافت.

بنابراین لازم به توضیح است با وجود اینکه داروها یک درمان حمایتی و تنها برای افزایش کیفیت زندگی است، حمایت های دولتی در خصوص تهیه دارو، انجام شده و به دلیل محدود بودن بودجه یارانه ای، اختصاص بیش از میزان فعلی یارانه به آن امکان پذیر نیست.