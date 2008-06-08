به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: چند کارخانه در شیراز به حالت نیمه تعطیل درآمده، بخشی دیگر در حال تعطیل شدن است و برخی هم با مشکل مواجه شده اند.

وی تصریح کرد: تعطیلی این کارخانه ها باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد ضمن اینکه سنگینی بار صنایع در حال تعطیلی استان به روی شهر شیراز گذاشته خواهد شد.

خانی متذکر شد: ما هیچگونه تعهدی در قبال بیکاری کارگران کارخانجات استان نخواهیم داشت و مسئولان استان باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

این عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه صنعت نیازمند سرمایه گذاری بوده و سرمایه گذاری نیز از سه طریق قابل اجراست، افزود: در روش اول دولت می تواند به صورت مستقیم وارد کار شود و کارخانجات و مراکز خدماتی را به وجود اورد که این مسئله در شرایط تحریم امکان پذیر نیست.

خانی ادامه داد: در روش دوم می توان سرمایه گذاری را از طریق کسب عوارض از مردم صورت داد که اجرای این روش نیز باتوجه به تورم های موجود و در پی آن فشارهای زیاد بر روی مردم مناسب نیست اما در روش سوم می توان از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده کرد که با توجه به شرایط امروز جامعه این طرح بهترین روش برای ایجاد صنعت و رشد اقتصادی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان می توانند برای رشد اقتصادی و ایجاد صنایع در استان و شیراز از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنند و البته در این خصوص باید برنامه ریزی های دقیقی را صورت داد.

عضو شورای شهر شیراز یاد آور شد: شیراز تنها شانس رشد جنوب کشور بوده و از پتانسیلهای مختلفی در حوزه های متنوع برخوردار است که می توان برای رشد منطقه از آنها استفاده کرد.