اردوی آماده سازی ذوب آهن در ترکیه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی منصور ابراهیم زاده، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تمرینات آماده سازی این تیم برای حضور در هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز بیست و پنجم خردادماه در اصفهان آغاز می شود.

مرحله نخست از دوران آماده سازی این تیم که به برنامه های بدنسازی و آمادگی جسمانی بازیکنان اختصاص دارد تا روز بیستم تیرماه در اصفهان پیگیری می شود.

در پایان این مرحله، تیم فوتبال ذوب آهن برای برپایی اردوی خارج از کشور خود به ترکیه می رود و از روز بیست و یکم تیرماه اردویی دو هفته ایی را در این کشور برپا می کند.

مربیان تیم فوتبال ذوب آهن طی مدت اقامت در ترکیه برگزاری یک یا دو بازی تدارکاتی با تیم های باشگاهی این کشور را در دستور کار خود دارند .

همچنین تیم فوتبال ذوب آهن پس از پایان اردوی ترکیه و پیش از آغاز لیگ برتر، چندین دیدار تدارکاتی را هم در اصفهان برگزار می کند تا با آمادگی کامل در هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به میدان برود.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در فصل گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با هدایت بیژن ذوالفقارنسب موفق شد با کسب 49 امتیاز و تفاضل گل کمتر از تیم پاس همدان، عنوان ششم جدول رده بندی این مسابقات را از آن خود کند.