استقبال توریستهای مسلمان از فضای فرهنگی برزیل

در سایه تساهل مردم برزیل، این کشور به یکی از جاذبه‌های توریستی برای مسلمانان سراسر دنیا تبدیل شده و مسلمانان برای گذراندن تعطیلات خود درحالی که به سنتهای دینی پایبند هستند به برزیل سفر می‌کنند.

عبدالرحمان یحیی یکی از توریستهای مسلمان از کشور مصر در برزیل گفت:در برزیل از این فرصت برخوردار هستیم که خودمان باشیم، ما برای سومین بار این کشور را برای تعطیلات انتخاب کرده ایم و از آزادی خود خوشحال هستیم.

یحیی گفت: برزیلی‌های هرگاه با ترویستهای مسلمان دیدار می‌کنند علاقه بسیاری به شناخت اسلام نشان می‌دهند. آنها صدها سؤال مطرح می‌کنند که پاسخ به آنها مایه مسرت مسلمانان است. یک بار که برای صرف غذا به رستوران رفته بودم پیشخدمت به‌قدری درباره کشور و دین من سؤال کرد که غذایم سرد شد.

ساجده عبید 58 ساله نیز از فضای متساهل این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: پس از آنکه مطالبی خوبی درباره برزیل شنیدم این کشور را برای زندگی انتخاب کردم.

از سوی دیگر برزیلی‌ها به فرهنگ و سنتهای کشورهای اسلامی علاقه نشان می‌دهند و این امر در رسانه‌های آنها با پخش فیلمها و سریالهایی درباره زندگی خانواده‌های مسلمان مشاهده می‌شود.



ستادهای دانش‌آموزی با رویکرد مخالفت با حجاب مبارزه می‌کنند

تصمیم یک مدرسه در بروکسل پایتخت بلژیک برای محروم کردن دختران مسلمان از حق انتخاب پوشش، به ایجاد ستادهایی برای مقابله با منع حجاب منجر شده است.

در درخواستی که از سوی دانش‌آموزان مسلمان مؤسسه ارسلین بروکسل ارائه شده آمده است: ممنوعیت حجاب بی‌پایه است و وزارت آموزش هیچ توضیحی برای این ممنوعیت ارائه نکرده و همچنین با آموزگاران و والدین برای این قانون مشورت نشده است.

85 درصد جمعیت این مدرسه کاتولیک را دانش‌آموزان مسلمان تشکیل داده و همچنین این مدرسه در یک منطقه مسلمان‌نشین واقع شده است. با تمام این اوصاف حجاب برای سال آتی تحصیلی در این مدرسه ممنوع اعلام شده است.

این تصمیم مناقشه‌برانگیز باعث شده تا دانش‌آموزان مسلمان ستادی را تشکیل داده و به راهپیمایی خارج از مدرسه بپردازند.



مسجد جدیدی در شهر استافوردشایر بریتانیا ساخته می‌شود

اعضای شورای شهر استافوردشایر در بریتانیا درخواست مسلمانان شهر را برای ساخت مسجدی در محل کارخانه قدیمی سفال‌سازی شهر بررسی می‌کنند.

مقامات این شهر پیشنهاد کرده‌اند که درخواست مسلمانان برای ساخت یک مسجد دوطبقه مورد پذیرش قرار گیرد.

تاکنون سه نامه در اعتراض به ساخت این مسجد به شورای شهر ارسال شده است و محتوای این نامه مدعی شده که ساخت این مسجد به ایجاد ناهنجاری فرهنگی منتهی می‌شود.

این درحالی است که مسلمانان همواره با برگزاری مراسمی چون بازگشایی درهای مساجد و برنامه‌های گفتگویی، آموزشی و اجتماعی تلاش کرده خود را به عنوان شهروندانی مطیع قانون نشان داده و باورهای نادرست را از بین ببرند. اما تبلیغات منفی رسانه‌ای به‌قدری بر دیدگاه غیر مسلمانان ناآگاه تأثیرگذاشته که آنها اقدامات خالصانه اقلیت مسلمان را نادیده می‌گیرند.

براساس این طرحها قرار است مسجد کوچک این شهر تخریب شود و به جای آن مسجد بزرگی برای مؤمنان نمازگزار ساخته شود. مسلمانان همچنین با ارائه طرح پارکینگ زیرزمینی که بیش از 50 اتومبیل را در برمی‌گیرد مسئله ترافیک را به عنوان یکی از نگرانی‌ها مقامات شهری برطرف کرده‌اند. این درحالی است که مسئولان بزرگراه‌ها، محیط‌زیست و پلیس با ساخت این مسجد دوطبقه مخالف نیستند.



حساسیت غیرمنطقی پلیس اسکاتلند به مسلمانان

مسلمانان اسکاتلند از سوی پلیس این کشور بدون هیچ دلیل منصفانه‌ای مگر مسلمان‌بودن مورد هدف قرار گرفته‌اند.

شاهد صدیق از فعالان مسلمان اسکاتلند اظهار داشت: از یک سال پیش تاکنون مسلمانان این کشور بدون هیچ علتی مورد بازجویی و تحقیق و تفتیش قرار می‌گیرند.

یک سال پیش صدیق نیز به صورت غیررسمی درخانه خود مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است که به هیچ‌عنوان نمی‌تواند علت آن را درک کند. رهبران مسلمان هشدار داده‌اند که اقداماتی که پلیس علیه مسلمانان صورت می‌دهد به انزوا و به حاشیه رانده شدن آنها کمک می‌کند.

اسامه سعید مدیر اجرایی بنیاد اسلامی اسکاتلند در نامه‌ای به استفان هاوس مشاور رئیس پلیس اسکاتلندیارد گفت: جامعه در پیوستن به فعالیتهای دینی مدنی تردید دارد چرا که از رویکردهای نیروی پلیس وحشت دارد.



مسلمانان ایالت ویکتوریا در استرالیا به فقدان مسجد معترضند

بسیاری از مسلمانان در شهرهای مختلف ایالت ویکتوریا در استرالیا، این ایالت را به علت کمبود مساجد ترک می‌کنند.

محمد خنیاری رئیس انجمن مسلمانان شهر وارنامبول در ایالت ویکتوریا گفت: خانواده‌های مسلمانان بسیاری در این شهر زندگی می‌کنند و بازدیدکنندگان مسلمان بسیاری به این شهر سفرمی‌کنند که همه آنها به علت فقدان وجود مساجد از حضور در این شهر ناامید می‌شوند.

وی گفت: این امل باعث نشده که مسلمانان این منطقه از توجه به فقدان مسجد غافل شوند، چرا که میزان دینداری میان جامعه مسلمان به قدری است که آنها باید از محلی برای برگزاری نمازهای جماعت خود برخوردار باشند.

خنیاری اشاره کرد که نزدیک‌ترین مسجد در 200 کیلومتری شهر واقع شده است.

شیرین حسن کمیته اجرایی شورای اسلام ویکتوریا تأکید کرد که مساجد بسیار ضروری هستند و برای مسلمانان مؤمن، مسجد مهمترین بعد زندگی محسوب می‌شود.

در ایالت ویکتوریا 30 شهر وجود دارند که تعداد مساجد این شهرها تنها 4 مسجد است که این تعداد در مقایسه با 32مسجد ملبورن به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر استرالیا میزان اندکی است.

فتوای علمای مسلمان هندوستان در مبارزه با تروریسم

دارالعلوم هندوستان یکی از مدارس علوم دینی مسلمانان این کشور فتوایی علیه تروریسم صادر کرد و بر این حقیقت که اسلام دین صلح است تأکید نمود.

علما و روحانیان مسلمان مدرسه علوم دینی دارالعلوم هندوستان فتوایی صادر و ابراز امیدواری کرده است که تروریسم ریشه‌کن شود.

حبیب الرحمان به عنوان رئیس این مدرسه علوم دینی که هزاران طلبه دارد گفت: اسلام تمام انواع خشونت ، از بین بردن صلح، خونریزی، قتل را نفی می‌کند و هیچ نوع از آن را مورد پذیرش قرار نداده است. دین اسلام برای از بین بردن تروریسم و گسترش پیام صلح جهانی آمده است.

این مؤسسه به دنبال شورش 1857 علیه حکمرانی بریتانیا تشکیل شد؛ شورشی که با قساوت از سوی نیروهای امپریال سرکوب شد. در حال حاضر دارالعلوم هندوستان چندین مدرسه علوم دینی کوچک و مدارس علوم دینی سراسر جهان را از بریتانیا تا افغانستان کنترل می‌کند و به طور کلی مؤسسه با نفوذی محسوب می‌شود.

از 1400 مسجد بریتانیا حدود 600 مسجد توسط روحانیان وابسته به این نهاد اداره می‌شوند و 17 مدرسه علوم دینی از 26 مدرسه این کشور آموزه‌های دارالعلوم را دنبال می‌کنند.