به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد بعدازظهر امروز در دیدار نوری المالکی ابراز امیدواری کرد عراق بتواند با درایت دولت و وحدتی که بین رهبران اقوام و گروه‌های این کشور به وجود آمده است، از شرایط حساس کنونی به خوبی عبور کند.



وی با اشاره به اینکه عراق مظلوم در چند دهه اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته است، گفت: امروز هم عراق دوران حساسی را می‌گذراند اما با وجود داشتن ملت قوی، آینده‌ بسیار روشنی در انتظار ملت و رهبری این کشور قرار دارد.



رئیس‌جمهور یادآورشد : نتایج ارزشمند درخلال زحمات طاقت‌فرسا به دست می‌آید و در چنین حالتی شیرینی پیروزی‌ها مضاعف می‌شود.



دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه همه کشورها باید به دولت عراق کمک کنند تا شرایط حساس فعلی را پشت سر گذارد ، خاطر نشان کرد : همسایگان، دوستان و سازمان ملل باید به ایجاد ثبات و امنیت در عراق کمک کنند و البته مسؤولیت همسایگان در این خصوص مضاعف است.



رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دیدار خود با "بان‌کی‌مون" دبیر کل سازمان ملل در حاشیه اجلاس فائو در ایتالیا اظهار داشت: در این دیدار به دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کردم که در شرایط کنونی قرار داشتن عراق در مجازات‌های بند 7 منشور ملل متحد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، موضوعیتی ندارد؛ چرا که دیگر صدامی وجود ندارد.



دکتر احمدی‌نژاد اظهار امیدواری کرد عراق هر چه زودتر به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان برسد.



نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز در این دیدار توسعه هر چه بیشتر روابط را مورد تأکید قرار داد و گفت: آبادانی و ثبات عراق از طریق گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه حاصل می‌شود.



وی با اشاره به اینکه عراق در صدد است چهره مثبتی از خود در جامعه بین‌الملل و منطقه ترسیم کند، گفت: امروز گروه‌های سیاسی در عراق حول محور وحدت و خدمت‌رسانی به مردم اتفاق نظر دارند و از این رهگذر خواستار توسعه همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها هستیم.



نخست وزیر عراق با تأکید بر اینکه شرایط برای توسعه روابط با کشورهای همجوار و همچنین سایر کشورها فراهم شده است، گفت: امروز کشورهای مختلف جهان به ایجاد و توسعه روابط با عراق مخصوصاً در زمینه بازسازی و سرمایه‌گذاری علاقه‌مند شده اند.

نوری المالکی با بیان اینکه امنیت درعراق درسطح وسیعی تأمین شده و اوضاع داخلی عراق به مراتب بهتر از گذشته است، تأکید کرد: عراق باثبات به نفع امنیت منطقه و جهان است.



نخست وزیر عراق در پایان از درخواست دکتر احمدی‌نژاد برای تعلیق مجازات‌های تحت بند 7 و دیگر تحریم‌های عراق در مذاکراتش با دبیر کل سازمان ملل قدردانی و تصریح کرد: قرار گرفتن تحت مجازات‌های بند 7 و تحریم‌های بین‌المللی که در دوران حکومت صدام بر ملت عراق تحمیل شد، رهبران کنونی این کشور را نگران و خسته کرده است و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم عراق را از این تحریم‌ها نجات دهد.