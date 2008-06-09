توافقنامه امنیتی؛ شگردهای آمریکا برای مشروعیت بخشی به ادامه اشغال عراق

توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا ابتدا درسال 2006 مطرح شد و منظور از آن دادن اختیار تام به نظامیان آمریکایی برای انجام عملیات دراین کشور بود و امتیازی که برای عراقی ها در آن در نظر گرفته شده بود نظارت برعملیاتهای ارتش آمریکا در خاک این کشور بود.

تظاهرات مردم و علمای عراق در اعتراض به توفقنامه ننگین امنیتی

در اواخر سال 2007 که این توافقنامه، تازه مطرح شده بود رهبران ملی گرای عراق و مراجع تقلید این کشور فکر می کردند با امضای این قرارداد، آمریکا را مجبور خواهند کرد به زودی عراق را ترک کند، اما متاسفانه امروزه بزرگان و دلسوزان عراق شاهد آن هستند که این قرارداد به مانند قلاده ای بر گردن مردم عراق تبدیل شده است .

درپی اعتراضات و مخالفتهای گسترده مراجع دینی، سیاستمداران و مردم عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا به شدت مخالفت و اعلام کردند هرماده ای را که به حاکمیت عراق لطمه یا آن را نقض کند و منافع عراق را تضمین نکند، هرگز نمی پذیرند.

دادن جلوه قانونی و مشروعیت به ادامه حضور نظامی در عراق، تبدیل این کشور به پایگاهی برای سرکوب ملت های آزاده منطقه،غارت منابع نفتی و دیگر سرمایه های ملی این کشور و استفاده تبلیغاتی از این توافقنامه به نفع نامزد مورد نظر جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری از جمله اهداف این توافقنامه است



مقامهای عراقی دیدگاه خود را نسبت به این توافقنامه متفاوت از دیدگاه آمریکا اعلام کردند و علی الدباغ ، سخنگوی دولت عراق سخن گفتن درباره زمان توافقنامه را زود اعلام کرده و از ارائه همه مراحل مذاکره به شورای سیاسی امنیت ملی عراق خبر داد.

شورای سیاسی امنیت ملی عراق در جلسه اخیر خود بر توافقنامه ای که "رضایت مردم عراق را جلب کند و به منافع آنها زیان نرساند" تاکید کرده بود.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به امضاء برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

همچنین برخی رسانه ها از پرداخت رشوه به نمایندگان عراقی برای تایید توافقنامه خبر دادند و نوشتند : واشنگتن برای هر نماینده عراقی که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را امضا کند؛ سه میلیون دلار رشوه در نظر گرفته است.

این رسانه ها همچنین با اشاره به مخالفت گسترده عراقی ها با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن امکان انجام این تواقنامه را بسیار ضعیف دانستند و نوشتند : دولت بوش در ضرب الاجل خود در ماه جولای نخواهد توانست درباره توافقنامه امنیتی به نتیجه برسد، زیرا مخالفتهای جدی با این توافق در بین عراقی ها وجود دارد.

گروه بین الملل خبرگزاری مهر،برای بررسی نگاه آمریکایی ها و فعالان حقوق بشر و صلح این کشور با بنیانگذار کمیته دوستی ایرانی ها و آمریکاییها که یک سازمان فعال حقوق بشر و صلح در ایالات متحده است درباره ابعاد مختلف این توافقنامه به گفتگو نشسته است که در زیر می خوانید.

اردشیر عمانی فعال صلح و حقوق بشر ایرانی آمریکایی در این گفتگوی تلفنی ، این قرارداد یکجانبه را در راستای استعمار و انقیاد ملت عراق و زمینه ساز تداوم اشغال این کشور توسط نیروهای متجاوز آمریکا ارزیابی کرد و گفت : ایالات متحده با این قرارداد بدون محدودیت مکانی و زمانی سعی دارد به حضور نظامی و سیاست استعمارگرانه خود جلوه قانونی دهد و بدین ترتیب کاری کند که این کشور به عنوان یک کشور اشغالگر در میان ملتهای دنیا شناخته نشود.

بیگانه حافظ جان و مال و ناموس مسلمانان

وی وجه دیگر این توافقنامه امنیتی را استفاده از خاک عراق به عنوان یک پایگاه نظامی سیاسی و اقتصادی برای تحت الشعاع قراردادن حرکتهای استقلال طلبانه در این کشور و در میان کشورهای همسایه و کنترل آزادیخواهان منطقه با استفاده از روش های امنیتی و اقتصادی عنوان کرد.

عمانی درباره تاریخچه رفتار امنیتی آمریکایی ها در عراق گفت : در شش سال اشغال عراق ، ارتش این کشور اجازه هیچ گونه حرکتی بدون موافقت آمریکا را نداشته است .

وی درباره شگردهای آمریکا برای تسلیم کردن مقامهای و مردم عراق برای پذیرش این قرارداد گفت : آمریکا سعی دارد این قرارداد ننگین را که حقوق شهروندی مردم این کشور را نقض می کند؛ قراردادی امنیتی به زعم خود، برای کاهش دخالتهای ایران در مسائل عراق جلوه دهد تا بدین وسیله با فرافکنی آن را عملی کند.

اردشیر عمانی همچنین این توافقنامه را خطری جدی برای امنیت و شکوفایی ایران عنوان کرد و گفت : این توافقنامه، بردگی مردم منطقه را در همه ابعاد سیاسی اقتصادی و نظامی جستجو می کند.

این فعال حقوق بشر درباره تلاش تبلیغاتی غرب درباره مثبت نشان دادن این قرارداد افزود : آمریکا و بعضی سرسپردگان عراقی به مردم عراق چنین القاء می کنند که این قرارداد تلاشی است برای رهایی مردم عراق از قید بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که اجازه ورود آمریکا را به عراق داد.

اردشیر عمانی درباره اهداف پنهان این قرارداد که از نظر وی استقلال و تمامیت ارضی و شرافت ملی عراقیها را زیر سئوال می برد گفت : یکی از اهداف ایالات متحده توجیه حضور نظامی خود و دادن وجهه قانونی به این حضور مانند آنچه در کره جنوبی و ژاپن انجام داده است.

این شهروند آمریکا هدف دیگر این قرار داد ننگ آور را که ناقض تمامیت ارضی و استقلال عراق است را غارت منابع طبیعی و نفت عراق در دهه های آینده عنوان کرد.

آمریکا برای فریب مسئولین عراقی و افکار عمومی این کشور،آن را قراردادی امنیتی برای کاهش دخالتهای ایران در مسائل عراق جلوه می دهد تا بدین وسیله با فرافکنی آن را عملی کند

وی درباره دلایل دیگر آمریکا برای تحمیل این توافقنامه به مردم آمریکا گفت : دولت نئو محافظه کار بوش قصد دارد از این توافقنامه به نفع جان مک کین ، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات استفاده کند و چنین به مردم آمریکا بقبولاند که با ادامه حضور نظامی آمریکا در یک کشور نفتی مشکلات اقتصادی آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد و حضور نظامی آمریکا با موافقت مردم عراق صورت گرفته است .

فعال صلح آمریکا ، حمله آمریکا به عراق را نقض آشکار قوانین بین الملل ارزیابی کرد و گفت : دولت بوش از این توافقنامه به عنوانوسیله ای برای انجام یک کودتای انتخاباتی علیه اوباما استفاده خواهد کرد و در صورت موفق شدن به امضای این توافقنامه، چنین القاء خواهد کرد که مسئله تجاوز به عراق و اشغال این کشور هیچ شباهتی به اشغال فلسطین یا افغانستان یا همه مناطق اشغال شده دیگر توسط قدرتها ندارد و اصلا خود مردم عراق خواهان ادامه حضور واشنگتن در این کشور هستند.

هیتلر زمان ، خندان از کشتار یک میلیون انسان بیگناه در عراق

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیها و آمریکاییها ، نامشخص بودن مفاد این قرارداد را ثابت کننده خیانت آمیز بودن مفاد این قرارداد عنوان کرد و افزود : این قرارداد، رژیم کاپیتولاسیون را القاء خواهد کرد که با اجرایی شدن آن ارگانهای دادستانی عراق از حق بازجویی و تفتیش آمریکایی ها و جلب جنایتکاران خارجی در این کشور محروم خواهند شد.

وی حتی جنگ طلبی نئومحافظه کاران علیه مردم خاورمیانه را به جنگ طلبی فاشیستی و نازیستی هیتلر تشبیه کرد و گفت : امروزه حتی عده ای از دنباله روهای بوش در خیابانها و کوچه های آمریکا با رنگین پوستان به چشم نژاد پایین تر نگاه می کنند و مردم این کشور با وجودی که سه درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند؛ 25 درصد انرژی جهان را مصرف می کنند و به این ترتیب آنها را باید بزرگترین هدردهندگان انرژی جهان نامید .

نگاه نئو محافظه کاران به مردم خاورمیانه نگاهی فاشیستی و نازیستی است

فعال حقوق بشر آمریکا به یکی از سخنرانی های بوش پیش از آغاز جنگ عراق اشاره کرد و اظهار داشت : رئیس جمهور آمریکا مردم خاورمیانه را در تلاش برای تغییر شیوه زندگی آمریکایی ها توصیف کرد و خواستار جلوگیری از به نتیجه رسیدن تلاشهای مردم این نواحی شد.

عمانی افزود : اگرچه اکثریت مردم آمریکا با جنگ مخالفند، اما صاحبان صنایع نظامی این کشور ادامه قدرتشان وابسته به فروش سلاح و راه انداختن جنگ است و زندگی هزینه برآمریکایی نیازمند تاراج دیگر ملتها وبه ویژه ملتهای ثروتمند خاورمیانه است .