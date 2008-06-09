برخورد مرگبار، راه آسمان و ...

"کلک". باربت دی فرانکو، اسپانیا. یک لک لک گرمسیری در روز جهانی محیط زیست به کلاه نگهبان خود نگاه می‌کند. خوزه لوئیس روکا ـ خبرگزاری فرانسه







"برخورد مرگبار". ماتاموروس، مکزیک. برخورد یک خودرو با دوچرخه‌سواران یک کشته و 14 زخمی برجا گذاشت. خوزه فیدلینو ورا هرناندز ـ اسوشیتدپرس







"راه‌ آسمان". فلوریدا، آمریکا. یک نفر در میان آب‌ها شاهد پرتاب سفینه دیسکاوری به فضا از مرکز فضایی کندی است. اریک تایر ـ رویترز







"همچنان در حال افزایش". سن دیگو، آمریکا. افزایش قیمت بنزین در یک پمپ بنزین نشان داده شده است. مایک بلیک ـ رویترز







"آب‌های خاکستری". شایتن، شیلی. طغیان رود ریو بلانکو شهر خالی از سکنه شایتن را در گل و لای فروبرد. کریستین براون ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز







"فرورفتن در گل". هشینگن، آلمان. ماموران پلیس آلمان می‌کوشند خودرویی را که در رود گل‌آلود استارزل فرورفته بیرون بکشند. میشائل لاتز ـ خبرگزاری فرانسه / گتی