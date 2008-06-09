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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین ـ2/

برخورد مرگبار، راه آسمان و ...

برخورد مرگبار، راه آسمان و ...

پرتاب سفینه دیسکاوری به فضا، طغیان رودخانه در شیلی و ... از جمله تصاویر دیدنی هفته منتهی به 20 خرداد هستند.

"کلک". باربت دی فرانکو، اسپانیا. یک لک لک گرمسیری در روز جهانی محیط زیست به کلاه نگهبان خود نگاه می‌کند. خوزه لوئیس روکا ـ خبرگزاری فرانسه



"برخورد مرگبار". ماتاموروس، مکزیک. برخورد یک خودرو با دوچرخه‌سواران یک کشته و 14 زخمی برجا گذاشت. خوزه فیدلینو ورا هرناندز ـ اسوشیتدپرس



"راه‌ آسمان". فلوریدا، آمریکا. یک نفر در میان آب‌ها شاهد پرتاب سفینه دیسکاوری به فضا از مرکز فضایی کندی است. اریک تایر ـ رویترز



"همچنان در حال افزایش". سن دیگو، آمریکا. افزایش قیمت بنزین در یک پمپ بنزین نشان داده شده است. مایک بلیک ـ رویترز



"آب‌های خاکستری". شایتن، شیلی. طغیان رود ریو بلانکو شهر خالی از سکنه شایتن را در گل و لای فروبرد. کریستین براون ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز



"فرورفتن در گل". هشینگن، آلمان. ماموران پلیس آلمان می‌کوشند خودرویی را که در رود گل‌آلود استارزل فرورفته بیرون بکشند. میشائل لاتز ـ خبرگزاری فرانسه / گتی

کد مطلب 695902

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