کشتن لهستان با اسلحه لهستانی/ آلمان مدعی نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان که پیش از این سه بار موفق به فتح رقابت های جام ملت های اروپا شده است دیشب در چارچوب دیداری از گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال یورو 2008 در ورزشگاه "وورثرسی" شهر کلاگنفورت با گل های بازیکن لهستانی خود، تیم ملی فوتبال لهستان را شکست داد.

لوکاس پودولسکی دو بار در دقایق 20 و 72 موفق شد دروازه لهستان را باز کند تا آلمان گام نخست را در رقابت های یورو 2008 محکم بردارد و نشان دهد آماده است تا پس از 12 سال، بار دیگر جام قهرمانی این رقابت ها را به خانه ببرد.

بهترین بازیکن جوان جام جهانی 2006 که دیشب نقش بسزایی در پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان داشت در پایان بازی شب گذشته مقابل لهستان به عنوان برترین بازیکن میدان نیز انتخاب شد.

یواخیم لو پس از پیروزی ارزشمند تیمش برابر لهستان گفت: لوکاس در سه هفته گذشته به سختی کار کرده است. او به لحاظ فیزیکی از قابلیت بسیار بالایی برخوردار است. لوکاس ضربات فوق العاده ای را به سوی دروازه شلیک می کند که مهار آن برای هر دروازه بانی دشوار است.

لئو بین هاکر، سرمربی هلندی تیم فوتبال لهستان نیز در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: تیم ما مدت زمان زیادی از بازی، آلمان را تحت کنترل داشت. ما از این شکست ناراحتیم اما به لحاظ ذهنی، تیمی قدرتمند داریم و می توانیم به دور بعد صعود کنیم.

آلمان روز پنج شنبه در دومین دیدار خود به مصاف کرواسی، دیگر تیم قدرتمند گروه B خواهد رفت.