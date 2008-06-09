ورود شبکه های تلفن بی سیم انحصار مخابرات را می شکند

صابر فیضی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به رقابتی شدن بازار مخابرات کشور و ورود اپراتورهای جدید در بخش تلفنهای ثابت و همراه نمی توان بدون ارائه خدمات ارزش افزوده و ورود تکنولوژی های جدید در این بازار پایدار ماند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: انجام سرمایه گذاری برای به روزکردن سیستمهای تلفنهای شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی لازم به نظر می رسد و باید بسترهای به روزرسانی این شرکت فراهم شود و خریداران در هنگام خرید به شرایط رقابتی بازار توجه خواهند کرد.

وی ادامه داد: با ورود تلفنهای پیشرفته بی سیم (wifi وwimax ) به کشور انحصار تلفنهای شبکه مسی شکسته می شود و بازار گسترده تر اما رقابت در آن دشوارتر می شود که مستلزم سرمایه گذاری کلان در این بخش است.

فیضی درباره وضعیت کارکنان این شرکت پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: طبق قانون بخش خصوصی خریدار سهام این شرکت تا 5 سال حق تعدیل نیروهای انسانی را ندارد و باید در این مدت با پرسنل موجود به فعالیت بپردازد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این که تعداد نیروهای انسانی شرکت مخابرات ایران بیش از استاندارد است، را قبول ندارم و اعتقاد دارم نیروهای انسانی شرکت مخابرات ایران، تخصصی و از نظر تعداد مطابق استاندارد هستند.