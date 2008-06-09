ادامه سفر مقامهای غربی به لبنان/ رایزنی های میلی باند در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید میلی باند" به هنگام ورود به بیروت اعلام کرد آینده لبنان نه تنها برای لبنانیها مهم است، بلکه برای ثبات و آینده منطقه نیز اهمیت دارد.

وی یکشنبه شب پس از دیدار با "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان، با اشاره به حمایت انگلیس از توافقنامه دوحه افزود: در دیدار با بری درباره فرصتی که توافقنامه دوحه برای لبنان به وجود آورده است بحث و گفتگو کردم .

وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه بر ضرورت اجرای همه قطعنامه‌ های بین ‌المللی درباره لبنان به ویژه قطعنامه ‪۱۷۰۱‬ شورای امنیت تاکید کرد.

میلی باند شب گذشته برای دیدار یک روزه و تبریک انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان وارد بیروت- پایتخت لبنان- شد.

قرار است امروز میلی باند با میشل سلیمان و "فواد سنیوره" مامور تشکیل دولت جدید لبنان دیدار کند. میلی باند ظهر امروز لبنان را ترک می کند.

شنبه 18 خرداد نیز، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در راس یک هیئت عالی رتبه سفر کوتاهی به بیروت انجام داد و با مقامهای بلندپایه لبنان دیدار کرد.