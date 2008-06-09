فرم دریافت کارت الکترونیک کتاب برای خبرنگاران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دیروز در حاشیه نشست مطبوعاتی معاون امور مطبوعاتی در خصوص تاخیر در ارائه کارت الکترونیکی خرید کتاب برای خبرنگاران، با بیان اینکه "جدالی بین معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی ارشاد وجود ندارد"، گفت: اتفاقاً از این نظر که خبرنگاران و دوستان مطبوعاتی بتوانند هر چه سریع تر بن کارت یارانه ای نشرشان را دریافت کنند، هماهنگی و اتفاق نظر کامل بین این دو معاونت وجود دارد و مقدمات این کار را هم فراهم کرده ایم.

وی با ارائه فرمی با عنوان "فرم درخواست بن کارت یارانه نشر" به خبرنگاران گفت: همه نشریات اسامی خبرنگاران یا هیئت تحریریه خود را تکمیل می کنند و به همراه یک لوح فشرده فهرست که در برنامه EXCEL تهیه شده باشد، برایمان می فرستند و امیدواریم با همکاری معاونت فرهنگی بتوانند بن الکترونیک کارت خرید کتاب شان را دریافت کنند.

علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز با تائید گفته های پرویزی، خاطرنشان کرد: ما اواخر سال گذشته برای صدور بن الکترونیک کتاب به خبرنگاران اقدام کردیم و آن را در سه بخش مدیران مسئول، سردبیران و خبرنگاران تفکیک کردیم. درباره بخش اول (مدیران مسئول) ما همان زمان فهرست مدیران را به معاونت فرهنگی فرستادیم اما این کار کمی در مکاتبات اداری طول کشید.

وی در توضیح دلایل این تاخیر افزود: علت این بود که ما فقط اسامی (مدیران مسئول) را فرستادیم و فکر می کردیم همین اسامی کفایت می کند اما دوستان معاونت فرهنگی گفتند که چون کارت الکترونیک مختص فرد صادر می شود، مدارک دیگری از جمله مشخصات سجلی را هم لازم دارد بعد هم که ما مشخصات سجلی را تهیه کریدم، گفتند کد ملی هم نیاز دارد. به هر حال جمع آوری مشخصات سجلی و کد ملی مدیران مسئول و سردبیران کمی طول کشید و تقریباً سه، چهار روز مانده به اتمام نمایشگاه کتاب، مدارک آنها ارسال شد.

معاون مطبوعاتی ارشاد اضافه کرد: اما در مورد خبرنگاران دیگر آن اشتباه قبلی تکرار نشد و طبق فرمی که تهیه شده، تمام خبرنگاران می توانند اقدامات مقتضی را در این مورد به راحتی انجام دهند. با توجه به اینکه دوستان معاونت فرهنگی به ما گفتند که در صورت کامل بودن مشخصات، صدور کارت الکترونیکی خرید کتاب نهایتا 10 الی 15 روز طول می کشد امیدواریم هر چه سریع تر این کارها انجام شود.