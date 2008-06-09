بهره برداری از سد " آزاد" کشاورزی کردستان را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، شب گذشته در جریان بازدید از عملیات اجرایی سد آزاد با حضور نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی کردستان اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده و با توجه به نظرات مثبت مسئولان وزرات نیرو قرار است بخشی از آب این سد به دشت های قروه و دهگلان منتقل و در بخش کشاورزی به مصرف برسد که با توجه به وجود زمینهای حاصلخیز در این منطقه این مهم باعث ایجاد تحولی عظیم در بخش کشاورزی در استان خواهد بود.

استاندار کردستان گفت: توجه به بخش کشاورزی با توجه به پتانسیلهای موجود در منطقه یکی از برنامه های دولت نهم به شمار می رود که انتقال آب این سد به زمینهای حاصلخیز دشتهای قروه و دهگلان در راستای عمل به این برنامه ها به شمار می رود.

وی با اشاره به وجود منابع آب فراوان در استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 9 طرح سد سازی در استان کردستان در حال اجراست که با بهره برداری از آنها باز هم شاهد رونق کشاورزی در استان خواهیم بود.

نجار ادامه داد: روند عملیات اجرایی ساخت این سد با سرعت قابل ملاحظه ای روبرو است و خوشبختانه عملیات به گونه ای دنبال می شود که از برنامه زمانبندی نیز جلوتر است.

در ادامه این بازدید نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و مدیران حاضر از مراحل اجرایی این طرح همچنین از روستای جدید بنیدر که در دو کیلومتری سد در حال ساخت است نیز بازدید کردند.