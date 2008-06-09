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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۹

مدیر حفظ نبات گیلان:

مواد بیولوژیک در 17 واحد کلینیک گیاه پزشکی گیلان تولید می شود

رشت - خبرگزاری مهر: ابراهیم محمدی گفت: در 17 واحد کلینیک گیاه پزشکی استان گیلان، مواد بیولوژیک برای طرحها و پروژه های حفظ نبات تولید می شود.

مدیر حفظ نبات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: 96 نفر کارشناس در بخش کشاورزی در این واحدهای تولیدی مواد بیو لوژیک مشغول به کار هستند.

وی بیان داشت: اعتبارات اجرای این طرحها در راستای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از اعتبارات بند ه تبصره 15 تامین شده است.

محمدی ادامه داد: مواد بیولوژیک کشاورزی اعم از کودها و مواد بیولوژیک گیاهپزشکی با هدف تحقق بخشیدن به ایجاد محیط زیست سالم، توسعه کشاورزی پایدار، تولید محصولات بهداشتی و عاری از بقایای کود سموم، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان و تامین سلامت مصرف کنندگان است.

کد مطلب 695947

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