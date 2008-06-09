16 هزار و 587 تن انواع محصولات کشاورزی از گیلان صادر شده است

ناظر گمرکات استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: این محصولات شامل آلو، انگو، انار، خرما، سیب زمینی، کنجاله، سویا، گندم، کشمش، چای، پسته، تنباکو و سیب درختی است

وی بیان داشت: ارزش اقتصادی این مقدار محصول که به کشورهای آذربایجان، روسیه، گرجستان، اکراین، قزاقستان، آلمان و هلند صادر شده است، 697میلیون و 513 هزار و 770 ریال است.

نوحی خاطرنشان کرد: 116 تن ریشه شیرین بیان نیز در این مدت به خارج از کشور صادر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: این میزان محصولات کشاورزی از طریق گمرک آستارا و انزلی به خارج از کشور صادر شده است.