رفتارهای متناقض روسیه در برابر ایران با آغاز دوران پوتین - مدودوف

روسیه به سومین دور تحریمها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای داد و پوتین در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود با امضای این تحریمها آنها را اجرایی کرد .

همچنین برخی مقامهای دومای روسیه در مسائل دیگری مثل جزایر سه گانه ایرانی که امارات متحده عربی با نادیده گرفتن حاکمیت قانونی و مشروع ایران بر آن، مدعی تملک بر آنهاست؛ به نوعی با ادعاهای واهی امارات در این زمینه همراه شده و خواستار گفتگو با ایران در این موضوع شدند.

در برخی مسائل تجاری هم مثل موضوع هواپیماهای اجاره ای، روسیه برخورد مناسبی را با ایران انجام نداد و زمانی که تعدادی از قراردادهای شرکت هواپیمایی کشور با شرکت روسی به اتمام رسید، این شرکت تمام هواپیماهای اجاره ای خود را که بیشتر توپولوف بودند؛ از ایران خارج کرد.

در عین حال و در شرایطی که احساس می شود روسیه نسبت به ایران تغییر رفتار داده است، ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه در تاریخ 11 خرداد در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اعلام کرد که تهران به دنبال برنامه هسته ای نظامی نیست و بدین ترتیب از ادامه برنامه هسته ای ایران حمایت کرد.

گروه بین الملل خبرگزاری مهر برای بررسی رفتارهای متناقض روسیه پس از اتمام دوران پوتین و شروع دوران پوتین-مدودوف با یکی از کارشناسان روس در این مورد گفتگویی را ترتیب داده است.

دکتر رجب صفروف، مشاور رئیس دومای روسیه و رئیس موسسه تحقیقات ایران معاصر در مسکو در این گفتگو درباره علل تغییر رفتار روسیه در ماههای اخیر نسبت به ایران گفت : من تغییر رفتار روسیه با ایران در ماههای اخیر و پس از آمدن رئیس جمهور جدید را قبول دارم و این تغییرات برای دو دوست استراتژیک که منافع بین المللی مشترک فراوان دارند اصلا خوب نیست .

وی درباره دلایل امضاء سومین دور تحریمها علیه ایران از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور سابق و نخست وزیر فعلی این کشور در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش اظهار داشت : روسیه از ایران به عنوان یک کارت بازی استفاده کرد و البته مجبور به این کار شد .

این کارشناس روس افزود : پوتین برای اینکه به غرب نشان دهد هنوز حاضر به همکاری و تعامل است مجبور به ابراز نگرانی از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران شد و اگر چه تلاش کرد از شدت قطعنامه بکاهد ولی با اکراه قطعنامه را امضاء کرد.

دیدگاه استراتژیک روسیه به ایران تغییر نیافته است که اگر عوض شود روسیه همه برگهای برنده خود را از دست خواهد داد

وی سیاستمداران روسیه را بسیار واقع گرا دانست و اقدامات آنها را وابسته به شرایط زمانی و مکانی موجود ارزیابی کرد .این کارشناس روس در کنار اشاره به اهمیت ایران برای روسیه و روابط عمیق تاریخی و دوستی دیرینه بین دو کشور و همچنین با اشاره به حمایت اخیر پوتین از برنامه های هسته ای ایران مبنی بر نبود هیچ مدارکی دال بر غیرصلح آمیز بودن برنامه های ایران گفت : در دنیای سیاست دوستیها، دوستیهای واقعی و دائمی نیستند، بلکه منافع دائمی هستند و این تز یک تز مطرح است که می تواند توجیه کننده اقدامات اخیر روسیه باشد .

مشاور رئیس دومای روسیه همچنین تغییر رفتار کشورش نسبت به ایران در فضای سیاسی جدید را مقطعی عنوان کرد و ابراز داشت : نظر استراتژیک روسیه به ایران تغییر نیافته است که اگر عوض شود روسیه همه برگهای برنده خود را از دست خواهد داد .

وی در توضیح بیشتر علت تغییر رفتار روسیه در قبال ایران گفت : بعد از انتخاب مدودوف، فضای سیاسی روسیه برای حضور ایران خالی بود و غرب از این فضای خالی علیه ایران استفاده کرد

این سیاستمدار روس با تاکید بر اهمیت ایران برای روسیه اظهار داشت : اگر همه پیشنهادهای تشویقی غرب را در یک کفه ترازو و ایران را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم ، ایران وزنه سنگینتری برای روسیه خواهد بود و به همین خاطر هم این کشور همچنان به حمایت خود از ایران تا جایی که به این کشور زیان قابل توجهی نرسد ادامه خواهد داد.

رجب صفروف درباره پیشنهادهایی که غرب برای دست کشیدن از حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به روسیه داده است هم گفت : آمریکا به طور صریح به روسیه پیشنهاد کرد اگر این کشور سطح حمایت خود از ایران را کاهش دهد به روسیه اجازه خواهد داد وارد بازار سوخت هسته ای شود .

وی با اشاره به سود ده دوازده میلیاردی ورود روسیه به بازار سوخت هسته ای ادامه داد : منظور آمریکا از کاهش سطح حمایتها ، حمایت در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و به همین دلیل هم روسیه قطعنامه را امضا کرد .

در دوران پوتین- مدودوف فضای سیاسی روسیه برای حضور ایران خالی بود و غرب از این فضای خالی بر علیه ایران استفاده کرد

مشاور رئیس دومای روسیه درباره پیشنهادهای دیگر غرب به روسیه هم گفت : از آنجا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای روسیه بسیار مهم است و کشورهایی چون لهستان ، گرجستان و اوکراین مانع پیوستن این کشور به این سازمان اقتصادی هستند ، روسیه حاضر شد درباره ایران کوتاه بیاید تا محدودیتهای غرب برای پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی برداشته شود.

این کارشناس روس معتقد است حتی در موضوع سپر دفاع موشکی هم، آمریکا، ایران را هدف ساخت این سپر معرفی کرده است و دست برداشتن روسیه از حمایت از ایران را یکی از مسائلی عنوان کرده است که می تواند به عقب نشینی آمریکا در این موضوع بینجامد.

وی نفوذ غرب در همسایگان استراتژیک روسیه مانند اوکراین،گرجستان و برخی کشورهای دیگر را برای روسیه خطرساز دانست و گفت : یکی از دلایل برای تعامل روسیه با غرب، نگرانی از ایجاد تنش توسط غرب در دایره حیاتی روسیه است .

صفروف افزود : روسیه از قطع ارتباط با کشورهایی که ریشه تاریخی فرهنگی سیاسی قوی ای با آنها دارد بسیار از لحاظ سیاسی اقتصادی و فرهنگی صدمه خواهد دید و با تلاشهای غرب و پیروزی غربگراها در این کشورها اکنون نگاه افکار عمومی این کشورها به روسیه تغییر کرده است و در صورت اتفاق افتادن یک جنگ داخلی در هر کدام از این کشورها روسیه هم یک طرف مخاصمه خواهد بود.