لبنان برای آمریکا مشکل ساز شد/واشنگتن،تل آویو را برای دور جدید ترورها در لبنان تحریک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه "البیان" با طرح این سئوال که آیا آمریکا تسلیم واقعیت سیاسی کنونی لبنان پس از آشتی ملی بین گروههای لبنانی به موجب توافقنامه دوحه خواهد شد یا خیر؟ نوشت : توافق آشتی صورت گرفته بین گروههای لبنانی یک پیروزی برای گروه مخالف تلقی می شود.

این روزنامه افزود: هرچند که تحلیلگران درسخن گفتن ازقاعده نه غالب و نه مغلوب زیاده روی کردند، اما ظاهرا واشنگتن اینگونه وانمود کرده که با آشتی صورت گرفته بین گروههای مخالف وموافق لبنانی مخالف نیست.

روزنامه مذکور با اشاره به مهمترین بندهای توافقنامه دوحه به چند نکته مهم اشاره کرد و یاد آورشد: اول اینکه سرلشگر میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان درجایگاهی قرار دارد که مورد قبول دو طرف مخالف و موافق دولت است و در پارلمان به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد. دوم اینکه تشکیل وزارتخانه ها و پستهای وزراتی با نسبتهای تعیین شده صورت می گیرد تا خواسته مخالفان(حزب الله و متحدانش) نیزبرآورده شود بدین معنا که آنها با داشتن سهم یک سوم درتشکیل هیئت وزیران قدرت لغو تصمیمات نادرست را داشته باشد؛ سوم اینکه باید درقانون انتخابات پارلمان لبنان اصلاحات معینی صورت گیرد. اما به نظر می رسد این اصلاحات به نفع دو گروه حزب الله و گروه مسیحیان به رهبری میشل عون باشد .

روزنامه اماراتی اضافه کرد : روشن است که بندهای توافقنامه دوحه درمراحل اجرا سبب می شود تا حدودی تسلط گروه مخالف دولت بر مکانیزمهای تصمیم گیری افزایش یابد ودولت درمسیر آنچه مناسب رویکردهای داخلی وخارجی لبنان است قرار گیرد.

روزنامه البیان تصریح کرد: بدین ترتیب وضعیت جدید لبنان هرگز مناسب طرح آمریکا در قبال این کشور کوچک عربی به منظور تامین منافع اسرائیل نخواهد بود، بنابراین به نظر می رسد دولت آمریکا دراین مقطع درقبال تحولات صورت گرفته در لبنان ساکت و آرام نخواهد نشست .

به گزارش مهر، البیان با طرح این سئوال که آیا دولت آمریکا به مهره های خود درلبنان پایبند خواهد ماند؟ نوشت : وقتی واشنگتن تصمیم گرفته توافقنامه آشتی ملی لبنانیها را در آینده ای نزدیک یا دور،از طریق شعله ور کردن فتنه طایفه ای خونین بین مخالفان و موافقان دولت ازبین ببرد، به نظر می رسد رهبران جریان 14 مارس نتوانند تمام خواسته های واشنگتن را برآورده کنند.



این روزنامه یاد آورشد : درهر صورت زمینه و بسترلازم برای آمریکا فراهم نخواهد شد تا دولت ائتلافی جدید لبنان را به سمت تلاش برای خلع سلاح مقاومت سوق دهد، زیرا حزب الله خودش در دولت وحدت ملی نماینده دارد.بنابراین واشنگتن درمی یابد که مشکل است دولت لبنان را مجبورکند تا طرح تشکیل دادگاه بین المللی تروررفیق حریری نخست وزیراسبق لبنان را اجرا کند، زیرا اگراین طرح علنی شود در درون آن محکومیت سوریه و دست داشتن این کشور در ترورحریری گنجانده شده است حتی اگر قانونا بیگناهی دمشق ثابت شود.

روزنامه البیان در پایان به تسلیم نشدن واشنگتن درقبال واقعیت لبنان اشاره واین سئوال را مطرح کرد که آیا ناامیدی و سرخوردگی، واشنگتن را وادار خواهد کرد مرتکب حماقتی بزرگ همانند تحریک رژیم صهیونیستی به سازماندهی وبرنامه ریزی برای ترور هدفمند شخصیتهای لبنانی کند و بعدا آن را به حزب الله نسبت دهد؟