54 هکتار از شالیزارهای صومعه سرا زیرکشت دانه های روغنی رفت

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا اظهار داشت: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت بیش از 90 تن دانه روغنی کلزا به ارزش 430 میلیون ریال برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: شش هکتار از مجموع مزارع کلزا به صورت مکانیزه و 48 هکتار آن به صورت دستی و سنتی کشت شده است.

مهدوی بیان داشت: کشت کلزا به علت نامناسب بودن شرایط جوی نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا همچنین در خصوص تامین آب زراعی اعلام کرد: برای تامین آب زراعی یک هزار و 200 هکتار از شالیزارهای شهرستان صومعه سرا، 71 پروژه کشاورزی به مرحله اجرا درآمد.

مهدوی ادامه داد: این پروژه ها شامل لایروبی 40 کیلومتر انهار اراضی روستاهای بخش تولمات، احداث خطوط انتقال آب به طول چهار کیلومتر در روستاهای هندخاله، بیش بیجار و صوقیانده، حفر پنج حلقه چاه عمیق در روستاهای عربان چندسر بریران و مردخه کوچک، تجهیز چهار حلقه چاه در روستاهای فشخام خشک رودبار زیمساز و سنگجوب، تجهیز و راه اندازی دو دستگاه پمپاژ روستاهای سیاه درویشان و لاکار و نیز احداث بند انحرافی معاف امندان است.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه ها افزون بر چهار میلیارد ریال از اعتبارات جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.