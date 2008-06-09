سازمان ترافیک و حمل و نقل شهری باید در شهرداری ساری ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رضایی فرح آبادی، شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری اظهار داشت: به منظور تسریع و روان سازی مشکلات مردم، شهرداری ساری باید به موازات ایجاد سازمان ترافیک و حمل و نقل شهری، نسبت به ایجاد معاونتهای فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات، میادین میوه و تره بار اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نظارت شهرداری ساری بر ساخت و سازهای بی رویه و تفکیک ناهمگون اراضی حاشیه شهرها پایین است.

فرح آبادی با بیان اینکه تدوین سند چشم انداز توسعه ساری باید در دستور کار شورا و شهرداری قرار گیرد یادآور شد: شهرداری ساری باید با بازنشسته یا بازخرید کردن کارکنان خود نسبت به جذب نیروهای کارشناس و مجرب آشنا با مسائل شهری اقدام کند.

این عضو شورای شهر ساری با اعلام اینکه شهرداری باید نسبت به تقویت بخش خصوصی جهت مناسب سازی و ایجاد فضاهای تفریحی و توریستی در پارکهای جنگلی موجود در مرکز استان اقدام کند در عین حال خواستار نامگذاری و مزین کردن خیابانهای شهر ساری به نام شهدای بزرگوار شد.

رئیس شورای شهر ساری نیز در این جلسه با اشاره به بازدید اعضای شورای شهر ساری از طرحهای دریا شهرداری ساری اظهار داشت: متاسفانه ساحل خزر آباد ساری از نظر بهداشتی شایسته این استان توریست پذیر نیست.

نادعلی رمضان پور با بیان اینکه نظارت در کشور به معنای واقعی خود هنوز به صورت فرهنگ در نیامده است در عین حال تصریح کرد: واحدهای مسکونی در حال احداث در سطح شهر بدون وجود پارکینگ اجازه اخذ مجوز از شهرداری را نخواهند داشت.

به گفته وی، نظارت شورا و شهرداری بر اجرای کمیسون های ماده 100 شهرداری باید با جدیت بیشتری صورت گیرد.