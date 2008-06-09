مروری بر یادداشت های طنز یک روزنامه نگار در "قلندران پیژامه پوش"

به گزارش خبرنگار مهر، میرفتاح نوشته است: « نمی‌دانم چه رازی در پیژامه‌های راه راه نهفته است که اتاق سه در چهار آپارتمانه شماره هفت مجتمع یاس را تبدیل به بهشت می‌کند. در این اتاق جز گل هندوانه و گل نخ‌نما شده قالی و زغال گل کرده سماور، حرف‌هایی گل می‌کند که نظیرشان را در هیچ سمینار و پارلمانی (به معنای لغوی) نمی‌شنوید.»

می توانید از همین جملات ساده و بی تکلف و در عین حال صمیمی حدس بزنید با چه جور کتابی روبرو هستید. حالا اگر نام نویسنده کتاب هم معلوم شود می‌توانید زمینه ذهنی کاملی نسبت به محتوای متن پیدا کنید.

قلندران پیژامه پوش (‌مویدی، کپورچالی، ‌امیرشاهی و روشن ضمیر) اولین بار در ستون طنز شهرهای نامرئی و کرگدن‌نامه روزنامه ‌شرق، هسته مرکزی خود را شکل دادند و چیزی نگذشت که هواخواهان بسیاری پیدا کردند.

در پشت جلد کتاب چنین آمده است: «موسسان این حزب نه در پی نشر اکاذیب و افترا هستند و نه تشویش اذهان عمومی بلکه منتهای آمالشان این است که با ابزار وارداتی مخصوص (‌که کم از رمل و اسطرلاب نیست) ‌پلی بزنند میان گذشته و آینده و از تاریخ و فرهنگ و اقتصاد و اخلاقیات و فلسفه و نجوم و حکمت و قس‌علی هذا بگویند.»

به نظر می رسد میرفتاح تمام تلاش خود را به کار برده تا بدون اغراق در شخصیت پردازی، شخصیت‌هایی ملموس بیافریند و از تبدیل شدن آنها به کاریکاتور پرهیز کند. در این بین گاه نویسنده در این محفل حضور پیدا می‌کند و از ماوقع گزارش می‌دهد و گاه شخصیت‌های حقیقی را در این مجلس می‌آورد و مهمان می‌کند.

در میان یادداشت‌ها با اشخاصی روبرو هستیم که در اطراف ما کم و بیش حضوری ملموس دارند. میرفتاح سعی کرده با جمع کردن این افراد در محفلی خاص و با ادبیات خاص همین افراد به عنوان ناظری بیرونی به روایت وقایع بپردازد و این امکان را فراهم کند تا مخاطب هم با آنها ارتباطی صمیمانه برقرار کند.

اغلب نوشته‌های این روزنامه نگار از رنگ و بوی طنز و ملاحت خالی نیست و اولین تجربه‌ های وی در زمینه طنز که در مجموعه "قلندران پیژامه پوش" گرد آمده نشان از موفقیت نویسنده در این حوزه دارد.

نویسنده اذعان کرده است که در جمع‌آوری این مطالب سعی کرده از نقل برخی یادداشت‌ها چشم پوشی شود تا به این وسیله گذر ایام و بوی کهنگی یادداشت‌ها زیاد احساس نشود.

این مجموعه در شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 3200 تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.