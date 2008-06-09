دومین میزبان یورو هم شکست خورد / کرواسی برای صعود آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کرواسی در دقیقه 4 این دیدار از روی نقطه پنالتی توسط لوکا مودریچ به گل رسید و تا پایان بازی را اداره کرد تا در نخستین روز مسابقات گروه B به سه امتیاز ارزشمند دست پیدا کند.

اسلاون بیلیچ، سرمربی کرواسی، پس از پایان دیدار گفت: گل زود هنگام کمک زیادی به ما کرد. ما نیمه نخست را بی عیب و نقص اداره کردیم اما در نیمه دوم به اتریشی ها این فرصت را دادیم که شوت های زیادی را روانه دروازه ما کنند. در مورد مودریچ هم باید بگویم که فقط کاکا از این بازیکن برتر است.

مودریچ ضربه پنالتی را وارد دروازه تیم فوتبال اتریش می کند

جوزف هیکرسبرگر، مربی تیم فوتبال اتریش هم در خصوص این دیدار اظهار داشت: این بدترین شروع ممکن بود. پس از 4 دقیقه، ما یک گل دریافت کردیم و تمام مدت بازی در تلاش بودیم تا آن را جبران کنیم. تیم ما در 30 دقیقه نخست ، خوب بازی نمی کردیم و بازیکنان ما عصبی بودند. اما در نیمه دوم بر بازی احاطه پیدا کردیم.

استیپه پلتیکاسا، دروازه بان کرواسی، در پایان این دیدار به عنوان برترین بازیکن میدان انتخاب شد.

اتریش روز پنج شنبه با لهستان دیدار می کند و کرواسی به مصاف آلمان می رود.