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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۵

مشاور وزیر ارشاد:

جامعه ما اصلا کتابخوان نیست / دولت باید فرهنگ مردم را تغییر دهد

جامعه ما اصلا کتابخوان نیست / دولت باید فرهنگ مردم را تغییر دهد

سمیرا اصلان پور با تاکید بر اینکه مسئولان فرهنگی باید تسهیلات جایگاهی برای اهل قلم ایجاد کنند تا نویسنده به شغل شریف خود افتخار کند، گفت: دولت باید فرهنگ مردم را تغییر داده و مردم را تربیت کند و تربیت هم از کودکی شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، سمیرا اصلان پور - داستان نویس و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان - درباره شیوه‌های نوآوری و شکوفایی در فرهنگ و هنر با بیان این مطلب افزود: باید ببینیم یک نویسنده چه مشکلات و معضلاتی برای تولید دارد و چرا اثری که تولید می‌کند جذاب نیست و سپس مشکلات را از سر راه او برداریم.

وی با اشاره به اینکه در عرصه ادبیات نویسنده یا تولید کننده اثر فرهنگی، خواننده یا خریدار اثر فرهنگی و نهایتا مسئولان فرهنگی مشارکت جدی دارند، افزود: مادامی که هر کدام از این حلقه‌ها دچار مشکل شوند، تولید چرخه فرهنگی دچار مشکل می‌شود.

نویسنده «تا ماه کامل شود» درباره مشکلات نویسندگان اظهار داشت: در کشور ما نویسندگی شغل محسوب نمی‌شود و نویسنده از طریق نوشتن نمی‌تواند ارتزاق کند و مجبور است شغل‌های دیگری داشته باشد در نتیجه برای تحقیق، تلاش، تفحص و افزایش دانش و... فرصت بسیار محدودی دارد بنابراین اثری که تولید می‌کند جذابیت و تنوع ندارد و از دانش و فرهیختگی تهی است.

وی درباره عوامل موثر در این مشکل، گفت: یک بخش به جامعه و مسئولان فرهنگی بر می‌گردد و بخشی به خود نویسندگان که اهل مطالعه نیستند. از طرف دیگر جامعه ما طالب نویسنده و داستان نویس به آن شکل نیست و در حالی که یک نویسنده با بیست، سی سال سابقه و آثار متعدد را اصلا نمی‌شناسند، برای یک هنرپیشه دست چندم سرودست می‌شکند.

سمیرا اصلان پور خاطرنشان کرد: جامعه ما اصلا کتابخوان نیست و مردم ما اشتیاقی به کتابخوانی نشان نمی دهند، نه تنها کتابخوانی حتی روزنامه هم نمی‌خوانند.

وی با بیان اینکه ما فرصت‌های بزرگ را در سنین کودکی و قبل از دبستان از دست می‌دهیم، گفت: برای اینکه مطالعه جزو زندگی کودکان شود باید با شیوه های جذاب به کودکان آموزش داده شود، در نتیجه این روش، حداقل این که بزرگسالان آینده، اهل خواندن و علاقه‌مند به مطالعه و خواننده حرفه‌ای شده وازطریق تهیه تولیدات محصولات فرهنگی باعث رشد جامعه در زمینه ادبیات و تولید فرهنگی می‌شوند.

اصلان پور تصریح کرد: برای نوآوری و شکوفایی فرهنگ و هنر کشور به جای اتکا به شیوه‌های قدیمی باید نقاط ضعف تولیدات فرهنگی را بیابیم.

کد مطلب 695968

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