جامعه ما اصلا کتابخوان نیست / دولت باید فرهنگ مردم را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، سمیرا اصلان پور - داستان نویس و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بانوان - درباره شیوه‌های نوآوری و شکوفایی در فرهنگ و هنر با بیان این مطلب افزود: باید ببینیم یک نویسنده چه مشکلات و معضلاتی برای تولید دارد و چرا اثری که تولید می‌کند جذاب نیست و سپس مشکلات را از سر راه او برداریم.

وی با اشاره به اینکه در عرصه ادبیات نویسنده یا تولید کننده اثر فرهنگی، خواننده یا خریدار اثر فرهنگی و نهایتا مسئولان فرهنگی مشارکت جدی دارند، افزود: مادامی که هر کدام از این حلقه‌ها دچار مشکل شوند، تولید چرخه فرهنگی دچار مشکل می‌شود.

نویسنده «تا ماه کامل شود» درباره مشکلات نویسندگان اظهار داشت: در کشور ما نویسندگی شغل محسوب نمی‌شود و نویسنده از طریق نوشتن نمی‌تواند ارتزاق کند و مجبور است شغل‌های دیگری داشته باشد در نتیجه برای تحقیق، تلاش، تفحص و افزایش دانش و... فرصت بسیار محدودی دارد بنابراین اثری که تولید می‌کند جذابیت و تنوع ندارد و از دانش و فرهیختگی تهی است.

وی درباره عوامل موثر در این مشکل، گفت: یک بخش به جامعه و مسئولان فرهنگی بر می‌گردد و بخشی به خود نویسندگان که اهل مطالعه نیستند. از طرف دیگر جامعه ما طالب نویسنده و داستان نویس به آن شکل نیست و در حالی که یک نویسنده با بیست، سی سال سابقه و آثار متعدد را اصلا نمی‌شناسند، برای یک هنرپیشه دست چندم سرودست می‌شکند.

سمیرا اصلان پور خاطرنشان کرد: جامعه ما اصلا کتابخوان نیست و مردم ما اشتیاقی به کتابخوانی نشان نمی دهند، نه تنها کتابخوانی حتی روزنامه هم نمی‌خوانند.

وی با بیان اینکه ما فرصت‌های بزرگ را در سنین کودکی و قبل از دبستان از دست می‌دهیم، گفت: برای اینکه مطالعه جزو زندگی کودکان شود باید با شیوه های جذاب به کودکان آموزش داده شود، در نتیجه این روش، حداقل این که بزرگسالان آینده، اهل خواندن و علاقه‌مند به مطالعه و خواننده حرفه‌ای شده وازطریق تهیه تولیدات محصولات فرهنگی باعث رشد جامعه در زمینه ادبیات و تولید فرهنگی می‌شوند.

اصلان پور تصریح کرد: برای نوآوری و شکوفایی فرهنگ و هنر کشور به جای اتکا به شیوه‌های قدیمی باید نقاط ضعف تولیدات فرهنگی را بیابیم.