دیدار لورا بوش با کرزای/اعلام کمک 80 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه دفتر سخنگوی دولت افغانستان آمده است : "لورا بوش" در دیدار با "حامد کرزای" از کمک ‪ ۸۰‬میلیون دلاری برای توسعه فعالیت شعبه دانشگاه آمریکایی و سواد آموزی در افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در دیدار بانوی اول آمریکا و رئیس جمهور افغانستان، اوضاع منطقه ، توسعه روابط دو جانبه،آموزش و ارتقای ظرفیت کاری و سطح دانش زنان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین کرزای ، در گفتگو با خبرنگاران از همسر رئیس جمهور آمریکا به عنوان دوست خوب افغانها یاد کرد و گفت : لورا بوش با درد مردم افغانستان آشنا است و برای بهبود زندگی آنان و در راه تعلیم و تربیت زنان، تلاشهای زیادی انجام داده است.