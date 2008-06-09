  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

دیدار لورا بوش با کرزای/اعلام کمک 80 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان

دیدار لورا بوش با کرزای/اعلام کمک 80 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان

دولت افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد : همسر رئیس جمهور آمریکا که روز گذشته به طور غیر منتظره وارد افغانستان شد؛ با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بیانیه دفتر سخنگوی دولت افغانستان آمده است : "لورا بوش" در دیدار با "حامد کرزای" از کمک ‪ ۸۰‬میلیون دلاری برای توسعه فعالیت شعبه دانشگاه آمریکایی و سواد آموزی در افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در دیدار بانوی اول آمریکا و رئیس جمهور افغانستان، اوضاع منطقه ، توسعه روابط دو جانبه،آموزش و  ارتقای ظرفیت کاری و سطح دانش زنان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین کرزای ، در گفتگو با خبرنگاران از همسر رئیس جمهور آمریکا به عنوان دوست خوب افغانها یاد کرد و گفت : لورا بوش با درد مردم افغانستان آشنا است و برای بهبود زندگی آنان و در راه تعلیم و تربیت زنان، تلاشهای زیادی انجام داده است.

کد مطلب 695974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها