به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اپیزودیک گروه خانواده شبکه یک شامل 80 داستان 20 تا 25 دقیقه‌ای است و بر مبنای فیلمنامه مهشید تهرانی و رویا اسدی و بازی رضا بابک، آزیتا لاچینی، حبیب دهقان‌نسب، زهره حمیدی، شهناز شهبازی و امیررضا دلاوری ساخته شد.

نمایی از مجموعه "پاتوق"

"پاتوق" 180 بازیگر دارد که محمدعلی کشاورز، میکائیل شهرستانی، روشنک عجمیان، شهرام عبدلی، نگار فروزنده، علی اوسیوند، حسن شکوهی، مهدی صبایی، لیدا عباسی، حبیب دهقان‌نسب، زهره حمیدی، زیبا بروفه، آناهیتا همتی، سعید پیردوست، شهین علیزاده، حامد آقایی، اسماعیل شنگله، الناز وجدی، علیرضا مظاهری و عرفان شرفزاده از آن جمله‌اند.

عوامل تولید مجموعه "پاتوق" عبارتند از کارگردان تلویزیونی: احمد قربانی، تصویربردار: حمید روزبهانی و رضا دانشور، صدابردار: حمید یارندپور، تدوین: حمید سیفی، موسیقی: امید کرامتی، طراح گریم: مرتضی ضرابی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، عکاس: فریدون کوچکی، مدیر تولید: محمود خسروی، روابط عمومی: سپیده کامرانی و مرجان جنگلی.