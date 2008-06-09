کنارگذرهای ارتباطی مازندران به بهره برداری می رسد

سید عیسی هاشمی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کمربندی های تنکابن، نوشهر و چالوس و بخشی از کنار گذر ساری آماده بهره برداری می شود.

وی افزود: کنار گذر محمود آباد نیز تا پایان سال جاری تکمیل می شود و مناقصه کمربندی فریدونکنار برگزار شد که عملیات اجرایی آن سال 88 نیز به اتمام می رسد.

هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات چهار خطه شدن کنار گذر رامسر تا گلوگاه در شرق مازندران سال آینده پایان می رسد.

وی یادآور شد: کمک ویژه متولیان امر برای توسعه راههای مازندران ضروری است زیرا این استان یک منطقه ملی به شمار می رود.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: بر اساس اعلام وزیر راه و ترابری، 500 میلیارد ریال غیر از اعتبارات مصوب برای راههای مازندران نیاز است که اگر این اعتبار تخصیص یابد بسیاری از طرح های نیمه کاره راه و ترابری انجام می شود.

وی بیان داشت: مازندران با 15 میلیون گردشگر نیاز اساسی به توسعه زیرساختها از جمله راه دارد.