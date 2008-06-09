700 نمازخانه در مدارس خوزستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفرحجازی، شامگاه گذشته در جلسه ساخت نمازخانه های مدارس استان با اعلام این خبر اظهار داشت: کار احداث 300 واحد از این نمازخانه ها در ابتدای تیر ماه شروع و بقیه آن نیز در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد .

وی ضمن تقدیر از همه دستگاه ها در خصوص تامین منابع مالی احداث نمازخانه ها این حرکت را یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و افزود: امروز باید فرهنگ نماز را بین دانش آموزان که مدیران آینده این نظام هستند، ترویج کنیم که این امر موجب ترویج بیش از پیش نماز در بازار کار و دانشگاه و سایر اماکن خواهد شد .