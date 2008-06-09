"این خلوت تنهایی" در مراحل فنی متوقف شد

سعید ابراهیمی‌فر در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود به زودی تدوین پروژه شروع شود، اما هنوز مسائل مالی و حقوقی فیلم بعد از درگذشت مجید حاجی‌باشی مشخص نشده است. مسئولان شبکه یک منتظرند تا بازماندگان مرحوم مسائل مالی پروژه را تا مرحله‌ای که انجام شده مشخص کنند و بعد راش‌ها را به ما تحویل دهند تا تدوین آغاز شود.

فرهاد آئیش در نمایی از فیلم "این خلوت تنهایی"

قصه "این خلوت تنهایی" درباره تنهایی آدم‌ها و مشکلاتی است که به واسطه آن برای افراد به وجود می‌آید. شخصیت اصلی فیلم پیرمردی به نام قوامی است که در خانه قدیمی‌اش زندگی آرام و منظمی را سپری می‌کند؛ ولی زندگی او با بازگشت نوه‌اش شیدا از خارج به هم می‌ریزد و باعث می‌شود آنها رو در روی هم قرار بگیرند.

نقش قوامی فرهاد آئیش بازی کرده، نازنین فراهانی با نام پروانه دختر اوست و ستاره پسیانی هم نقش شیدا دختر پروانه را دارد. مهدی احمدی، رویا جاویدنیا و نازنین خزاعی به ترتیب در نقش مهران، آتنه و بهار به پیشرفت داستان "این خلوت تنهایی" کمک کرده‌اند و آتیلا پسیانی هم نقش یاوری را بازی می‌کند.

فیلمنامه را کارگردان به همراه پانته‌آ تاجبخش نوشته و از عوامل پروژه می‌توان به مهدی جعفری مدیر تصویربرداری، فرزام منطقی صدابردار، مهسا عظیمی طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری طراح گریم، عبدالرضا نیکپور دستیار کارگردان، سمیرا برادری منشی صحنه و جابر تواضعی مدیر روابط عمومی اشاره کرد.