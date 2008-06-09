ارائه خدمات دندانپزشکی به بیش از 3 میلیون نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دندانپزشکان شاغل در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در طول سال گذشته، تعداد 37 میلیون و 44 هزار و 415 فقره نسخ دارویی برای بیماران مراجعه کننده به بخش های سرپایی و بستری، صادر کردند.

در طول سال گذشته یکصد و دو میلیون و 370 هزار و 649 مورد اقلام دارویی جهت مراجعه کنندگان به بخش های سرپایی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی تجویز شد.

همچنین در همین مدت تعداد اقلام دارویی صادر شده در بخش های بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی، 16 میلیون و 692 هزار و 592 مورد اعلام شده است.

بر اساس آمار سال 86، دندانپزشکان شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی به 3 میلیون و 899 هزار و 900 نفر خدمات دندانپزشکی شامل ویزیت، جرم گیری، ترمیم، کشیدن، جراحی و دیگر خدمات درمانی ارایه کردند.