بهرام فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: امسال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه میزبان ناشران کتاب از سراسر کشور خواهد بود تا مجری چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور باشد.

وی ترویج فرهنگ مطالعه به منظور افزایش سطح آگاهی مخاطبان، اشاعه فرهنگ نوشتاری و آثار مکتوب، افزایش سرانه مطالعه، حمایت از ناشران و مولفان را از مهمترین اهداف این نمایشگاه دانست.

به گفته فاضلی تاکنون تمهیدات لازم برای برپایی 250 غرفه در نمایشگاه کتاب اندیشیده شده و تا زمان برگزاری نمایشگاه تعداد غرفه ها افزایش خواهد یافت.

فاضلی با بیان اینکه تمهیدات لازم جهت برگزاری هرچه با شکوه ترو پر بارتر این نمایشگاه اندیشیده شده است گفت: از چهره های معنوی، صاحب نظر و اساتید دانشگاه و ناشرین صاحب نام و مطرح در کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.

وی برنامه‌های جنبی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمانشاه را اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در فضای باز ویژه بازدیدکنندگان، نشست با نویسندگان و اجرای نمایش عنوان کرد.

چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از 22 تا 28 خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برگزار می شود و هر روزصبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرها از ساعت 16 تا 21 برای بازدید عموم دایرخواهد بود.