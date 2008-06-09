به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و رئیس شورای عالی قاضیان شرعی از ملت فلسطین خواست به یاری مسجدالاقصی شتافته، شهر قدس اشغالی را نجات و محاصره رژیم اشغالگر در این شهر را بشکنند.

وی با اشاره به اینکه همه ملت فلسطین باید بر حق خود در حمایت از شهر فلسطین و مقدسات آن تأکید کنند، یادآور شد: امت اسلام، عرب، ملتها، دولتها و سازمانهای اسلامی باید به یاری مسجدالاقصی شتافته و از شهر قدس حمایت و دفاع کنند تا بتوانند نقشه های شوم رژیم اشغالگر را شکست داده و یهودی سازی این شهر را لغو کنند.

قاضی القضات فلسطین با بیان اینکه رژیم اشغالگر تدابیر اسف باری برای قدس در نظر گرفته است، اظهار داشت: در این شرایط ورود به شهر قدس برای مسلمانان با موانعی رو به رو است . در صورتی که این شهر حق انسانی فلسطین و از نشانه های دینی آنها به شمار می رود.

شیخ تیسیر تمیمی با بیان اینکه شهر قدس شهری عربی، اسلامی و پایتخت ابدی سیاسی، ملی، معنوی و دینی ملت فلسطین به شمار می رود، گفت: مسجدالاقصی با همه ابعاد، ساختمانها، بناها، دیوارها، پایه ها، قبه ها و همه فضای داخلی و همه اجزای آن، حق مسلمانان است .