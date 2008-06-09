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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

آغاز مرحله اصلی عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی زیلایی

آغاز مرحله اصلی عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی زیلایی

اهواز - خبرگزاری مهر: مرحله اصلی (رکوردینگ) عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی زیلایی امروز در مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد.

معاون زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این مرحله با ایجاد انفجار در شبکه ای از نقاط منظم، امواج لرزه ای تولید شده و به درون لایه های زمین فرستاده می شود که با برخورد به لایه های مختلف بازتاب شده و در سطح زمین به وسیله گیرنده های بسیار حساس ثبت می شوند.

حسن امیری بختیار افزود: در مرحله بعد این اطلاعات خام، پردازش شده و سپس توسط کارشناسان با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری تفسیر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نقشه برداری و تعیین محل های انفجار و حفاری آنها از سال گذشته آغاز شده است.

معاون زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: عملیات لرزه نگاری سه بعدی (3D) میدان زیلایی در محدوده ای به وسعت 800 کیلومتر مربع توسط یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی تحت نظارت معاونت زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب در حال اجراست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی یادآور شد: لرزه نگاری سه بعدی در این میدان با هدف به دست آوردن وضعیت ساختمانی و تهیه مدل‌ سه بعدی زمین شناسی و تعیین هر چه دقیق‌تر موقعیت چاه‌های توسعه ‌ای و توصیفی انجام می شود.

امیری بختیار ادامه داد: میدان نفتی زیلایی در جنوب غرب ایران و 115 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد و از دیدگاه زمین شناسی سطح زمین توسط سازندهای گچساران، میشان، آغاجاری و کنگلومرای بختیاری پوشیده شده است.

هم اکنون از میدان نفتی زیلایی روزانه بیش از 17 هزار بشکه نفت تولید می شود.

کد مطلب 695992

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