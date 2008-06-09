آغاز مرحله اصلی عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی زیلایی

معاون زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این مرحله با ایجاد انفجار در شبکه ای از نقاط منظم، امواج لرزه ای تولید شده و به درون لایه های زمین فرستاده می شود که با برخورد به لایه های مختلف بازتاب شده و در سطح زمین به وسیله گیرنده های بسیار حساس ثبت می شوند.

حسن امیری بختیار افزود: در مرحله بعد این اطلاعات خام، پردازش شده و سپس توسط کارشناسان با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری تفسیر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نقشه برداری و تعیین محل های انفجار و حفاری آنها از سال گذشته آغاز شده است.

معاون زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: عملیات لرزه نگاری سه بعدی (3D) میدان زیلایی در محدوده ای به وسعت 800 کیلومتر مربع توسط یک شرکت ایرانی و یک شرکت چینی تحت نظارت معاونت زمین شناسی مناطق نفت خیز جنوب در حال اجراست و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی یادآور شد: لرزه نگاری سه بعدی در این میدان با هدف به دست آوردن وضعیت ساختمانی و تهیه مدل‌ سه بعدی زمین شناسی و تعیین هر چه دقیق‌تر موقعیت چاه‌های توسعه ‌ای و توصیفی انجام می شود.

امیری بختیار ادامه داد: میدان نفتی زیلایی در جنوب غرب ایران و 115 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد و از دیدگاه زمین شناسی سطح زمین توسط سازندهای گچساران، میشان، آغاجاری و کنگلومرای بختیاری پوشیده شده است.

هم اکنون از میدان نفتی زیلایی روزانه بیش از 17 هزار بشکه نفت تولید می شود.