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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۳

مراحل تصویر برداری تله فیلم "ژاومرگ" در سیمای مرکز کرمانشاه پایان یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مراحل تصویر برداری تله فیلم "ژاومرگ" به تهیه کنندگی و کارگردانی بهرام گودینی در سیمای مرکز کرمانشاه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ژاومرگ داستان زندگی کودکان یکی از روستاهای مرزی کرمانشاه را به  تصویر کشیده  که در یکی از روزهای سال تحصیلی در حالی که چشم انتظار آمدن معلم خود به مدرسه هستند به شکل بی سابقه ای با تاخیر آموزگار خود مواجه می شوند.

 

در این میان عمو حیدر، بابای مدرسه از دانش آموزان می خواهد که تا زمان آمدن معلم در حوالی مدرسه به بازی کردن مشغول شوند، بچه ها هنگام بازی در لابه لای نیزارها و نخلستان به میدان مینی برخورد می کنند که بی توجهی و بازیگوشی چند تن از آنان به انفجار مین منجر می شود و دراین بین دچار مصدومیت شدید می شوند ...

 

مدیر تولید این تله فیلم محمدرضا محقق بوده و کارتصویر برداری آن را مسعود پوردان انجام داده است.

 

این تله فیلم در صورت آماده شدن قرار است که در آینده ای نزدیک از شبکه زاگرس پخش شود.

کد مطلب 695993

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