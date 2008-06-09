27 هزار طرح اقتصادی زودبازده در کرمانشاه به بانکها معرفی شده است

عبدالرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این طرحها با اعتباری بالغ بر یک هزار و 71 میلیارد و 289 میلیون تومان از سوی دستگاه های اجرایی مختلف به بانکها معرفی شده که پیش بینی می شود زمینه اشتغال 53 هزار و 919 نفر را در استان کرمانشاه فراهم کند.

وی تعداد طرحهای مصوب شده را 27 هزار و 284 مورد اعلام کرد و افزود: اعتبار طرحهای مصوب شده 862 میلیارد و 917 میلیون تومان است که تاکنون 714 میلیارد و 112میلیون تومان در قالب 24 هزار و 72 طرح در بانکها به انعقاد قرارداد منجر شده است.

یوسفی تحرک اقتصادی ایجاد شده توسط بنگاه های اقتصادی زودبازده را بی نظیر دانست و یادآور شد: کمیته های نظارت در بخشهای مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی زودبازده نظارت داشته و گزارشهای خود را به صورت روزمره به دبیرخانه ارسال می کنند.

وی تعداد طرحهای پرداختی در بخش غیر خود اشتغالی را 9هزار و 319طرح عنوان و تصریح کرد: تعداد هفت هزار و 866 طرح از آنها مورد بازدید کمیته های نظارتی قرار گرفته و تعداد چهارهزار و 31 مورد آن به بهره برداری رسیده است.

سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه در مورد تعداد اشتغال ایجاد شده در طرحهایی که به بهره برداری رسیده اند بیان داشت: خوشبختانه در این طرحها 71 درصد اشتغالزایی پیش بینی شده محقق شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا اقدامات و فعالیتهای دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل استان را در خصوص طرحهای زودبازده ضمن به روز رسانی در سامانه الکترونیکی وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهیم.