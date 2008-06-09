خوزستان در هاله ای از گرد و خاک غلیظ

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز از ابتدای سال تاکنون هوای استان خوزستان و برخی استانهای جنوبی کشور با پدیده آلودگی هوا ناشی از وجود ذرات معلق گرد و خاک با حجم بسیار بالا مواجه بوده اند که این پدیده به دلیل نفوذ زبانه پرفشار و اختلاف فشار قابل ملاحظه بین مناطق جنوب کشور عراق و شمال کشور عربستان شکل گرفته است .

هم اکنون هوای شهرستانهای استان خوزستان به شدت با این پدیده که از عصر روز شنبه آغاز شده درگیر هستند به طوری که عبور و مرور برای مردم به خصوص کودکان و افراد سالمند به شدت سخت و مشکل است .

پروازهای فرودگاه های اهواز و آبادان نیز به علت کاهش شعاع دید، روز گذشته و صبح امروز لغو شده است و طبق پیش بینی هواشناسی استان خوزستان این وضعیت امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت .

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: میزان آلودگی هوای اهواز در شب گذشته یک هزار و 740 میکروگرم بر متر مکعب است و تقریبا چهار برابر حد استاندار طبیعی است .