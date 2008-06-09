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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

خوزستان در هاله ای از گرد و خاک غلیظ

اهواز - خبرگزاری مهر: گرد و غبار غلیظ که از عصر روز شنبه هوای اهواز را فرا گرفته بود همچنان با شدت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز از ابتدای سال تاکنون هوای استان خوزستان و برخی استانهای جنوبی کشور با پدیده آلودگی هوا ناشی از وجود ذرات معلق گرد و خاک با حجم بسیار بالا مواجه بوده اند که این پدیده به دلیل نفوذ زبانه پرفشار و اختلاف فشار قابل ملاحظه بین مناطق جنوب کشور عراق و شمال کشور عربستان شکل گرفته است.

هم اکنون هوای شهرستانهای استان خوزستان به شدت با این پدیده که از عصر روز شنبه آغاز شده درگیر هستند به طوری که عبور و مرور برای مردم به خصوص کودکان و افراد سالمند به شدت سخت و مشکل است.

پروازهای فرودگاه های اهواز و آبادان نیز به علت کاهش شعاع دید، روز گذشته و صبح امروز لغو شده است و طبق پیش بینی هواشناسی استان خوزستان این وضعیت امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: میزان آلودگی هوای اهواز در شب گذشته یک هزار و 740 میکروگرم بر متر مکعب است و تقریبا چهار برابر حد استاندار طبیعی است.

شاپور رستمی همچنین به بیماران قلبی، افراد سالمند و کودکان توصیه کرد از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند و در صورت الزام به حضور در شهر حتما از ماسک مناسب استفاده کنند.

کد مطلب 695998

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